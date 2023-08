Video | Helicóptero Ingenuity de la Nasa completa su vuelo 55 en Marte

Perseverance presenta evidencia de material orgánico diverso en Marte

Los científicos utilizaron un instrumento único en su tipo llamado Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) para mapear la distribución de moléculas orgánicas y minerales en las superficies rocosas. SHERLOC emplea espectroscopia de fluorescencia y Raman ultravioleta profundo para medir simultáneamente la dispersión Raman débil y las fuertes emisiones de fluorescencia, proporcionando información crucial sobre la composición orgánica de Marte.