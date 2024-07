Wall Street Journal reveló la razón por la que se cayó CrowdStrike, sistema que provocó fallo a nivel mundial

Microsoft no pudo evitar el apagón global derivado de una actualización defectuosa de CrowdStrike por un acuerdo establecido con la Comisión Europea, por el que se comprometió a otorgar a los fabricantes de software de seguridad privilegios de acceso al kernel, según informó The Wall Street Journal .

Este error fue exclusivo de la actualización de contenidos para hosts de Windows y no llegó a equipos Mac y Linux, como comentó el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz. El directivo, que comparecerá este miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para explicar lo sucedido, según The Washington Post, avanzó a través de X que no se trataba de un incidente de seguridad ni de un ciberataque.