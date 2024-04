WhatsApp elimina distancias para los usuarios y ahora se integrará a nuevas apps con esta actualización

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esto básicamente significa que ahora los usuarios podrán enviar texto, videos, archivos y otro tipo de mensajes a personas que no tengan cuentas en WhatsApp, lo que representará una flexibilización en la comunicación, que hasta ahora no se había visto en la app.

La nueva medida podría representar una ventaja para la aplicación, pues más usuarios se podrían unir a esta al no tener fronteras de comunicación, como hasta ahora se ha dado.

De hecho, los cambios en la interfaz de la plataforma ya están disponibles para algunos usuarios en territorio europeo. Quienes no puedan visualizar estos cambios, tendrán que realizar la actualización de la misma, ya sea en la tienda de Google o de Apple.

Sin embargo, no basta solo con actualizarla, pues al iniciarla, los usuarios tendrán que aceptar las nuevas condiciones del servicio, a partir del pasado 11 de abril.

¿Qué otros cambios planea la plataforma?

Entre las novedades, también se reducirá la edad mínima que puede utilizar la plataforma. Antes solo podían utilizarla mayores de 16 años, pero ahora está permitida desde los 13 años. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cómo auditará la edad de los usuarios.

El portal Xataca precisa que si el usuario no quiere aceptar las nuevas condiciones, deberá eliminar su cuenta, pues esta no le permitirá funcionar si no las acepta. Es decir, seguir usando la plataforma significa aceptar las condiciones impuestas actualmente.