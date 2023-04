WhatsApp: así puede enviar mensajes programados para Domingo de Resurrección

Desde el pasado domingo 2 de abril, se dio inicio a la celebración religiosa de la Semana Santa, conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

La celebración dio inicio con el tradicional Domingo de Ramos, en el que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, rodeado de una multitud de gente que lo alababa. Sin embargo, mañana 9 de abril culmina con el Domingo de Pascua, conocido como la resurrección de Jesús al tercer día de ser crucificado.

Por tal motivo, muchas personas toman estas fechas para reflexionar sobre la fe, la vida y la amistad. De igual manera, hay quienes se toman días de descanso, razón por la cual aprovechan para conectarse con los seres más cercanos y enviar diferentes mensajes de texto con frases y oraciones.

Biblia y camándula. - Foto: Getty Images

Esta medida se realiza a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, motivo por el cual la plataforma desarrollada por Meta cuenta con una opción para enviar mensajes programados; es decir, a una hora determinada y a los contactos de preferencia.

Es importante mencionar que no será necesario descargar ninguna aplicación externa o versión no oficial de la app, como es WhatsApp Plus, las cuales pueden bloquear de manera temporal la aplicación de mensajería instantánea.

¿Cómo enviar mensajes programados?

Ingresar a la aplicación ‘Atajos’.

Presionar en el apartado ‘Crear automatización personal’.

Acto seguido, pulsar en la opción ‘Momento del día’.

Definir la hora de preferencia y dar en ‘Siguiente’.

Luego, pulsar en ‘Añadir acción’ y seleccionar WhatsApp.

En el apartado ‘Mensajes’, presionar en ‘Enviar mensajes’.

Redactar el respectivo mensaje, luego seleccionar el destinatario.

Pulsar en ‘Siguiente’.

Por último, oprimir en ‘Ok’ para guardar el mensaje programado.

Los usuarios podrán programar los mensajes para enviar en Domingo de Resurrección. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mensajes para enviar durante Semana Santa

1. “Que la Semana Santa te traiga la paz y la felicidad que mereces. Gracias por ser un amigo increíble”.

2. “Que en esta Semana Santa, la luz de la esperanza ilumine tu camino y la paz del amor inunde tu corazón”.

3. “En esta Semana Santa, recuerda que la amistad es un regalo divino. Gracias por ser parte de mi vida”.

4. “En esta Semana Santa, recuerda siempre que tienes un amigo en quien apoyarte. Estoy aquí para ti siempre que me necesites”.

5. “Que esta Semana Santa traiga consigo bendiciones y alegría para ti y tu familia. ¡Felices pascuas!”.

Así se puede pasar una nota de voz a texto

A pesar de que las notas de voz es una de las herramientas más empleadas por los usuarios de WhatsApp, muchas veces su funcionalidad no es muy útil para muchas personas debido a que en ciertas situaciones no es posible escuchar el audio. Por lo tanto, no hay posibilidad de conocer el contenido de ese mensaje en el momento indicado.

En primer lugar, debe tener instalada la aplicación de WhatsApp y utilizar un bot gratuito llamado “Alfred The Bot”. Como tal, este botón es capaz de transcribir de mantera efectiva los mensajes de voz en la mayoría de los idiomas, incluyendo el español.

Para usarlo, solamente debe añadir el número de teléfono del bot a los contactos, el cual es +14156809230 o iniciar un chat con el bot a través de la aplicación.

Los mensajes de voz de WhatsApp se pueden transcribir por medio de un truco totalmente gratuito. - Foto: WHATSAPP OFICIAL

Al tener este contacto, lo único que tiene que hacer es reenviar una nota de voz a las conversaciones con Alfred, y tras unos segundos se podrá observar el contenido de la nota de voz en forma de texto.

Sin embargo, para poder solucionar este incómodo problema existe un método que no requiere de la instalación de ningún tipo de aplicación para transcribir de forma rápida la notas de voz que se emiten por la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial. De este modo, el portal especializado en tecnología Andro4all, explica que se debe hacer: