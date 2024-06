Summer Game Fest 2024: resumen de todas las novedades que habrá para fans de los videojuegos

Otro de los nuevos títulos anunciados ha sido No More Room In Hell 2 que, desarrollado por Lever Games, se basa en un título de terror cooperativo en el que los jugadores deberán derrotar a criaturas zombis. Este título llegará a PC durante este año.

Con todo ello, también ha contado con títulos como The First Descendant, que se lanzará el próximo 2 de julio; Sonic X Shadow Generation, que estará disponible a partir del 25 de octubre; la versión para consolas de New World: Aeternum, que se podrá jugar a partir del 15 de octubre; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de julio de este año; y Kingdom Come Deliverance 2, que llegará este año.