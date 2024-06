Xbox sacó toda su artillería, estos son los juegos y otras novedades que anunció en su Games Showcase 2024

Call of Duty: Black Ops, Doom: The Dark Ages y Gears of War: E-Day , han conformado algunas de las novedades del evento anual de videojuego Xbox Games Showcase 2024 , en el que Microsoft ha compartido una amplia variedad de nuevos títulos, además de avances de videojuegos esperados para este año.

Blizzard también ha participado en el evento con una nueva expansión de World of Warcraft: The War Within, que llegará el 26 de agosto de este año. Igualmente, Xbox Game Studios ha mostrado imágenes de South of Midnight, una nueva historia de ‘hack and slash’ que llegará en 2025, así como del nuevo título Flintlock: The Siege of Dawn, que se lanzará el 18 de julio de este año para las consolas de Xbox y para PC.