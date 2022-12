WhatsApp: de esta manera se podrá agregar 32 personas a una video llamada

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, debido a que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios y a través de ella se puede compartir todo serie de archivos, desde fotos, videos y documentos o solamente mensajes de texto.

Ene se mismo sentido, la compañía recientemente anunció el lanzamiento de las llamadas que pueden acoger hasta 32 participantes y otras novedades relacionadas con los grupos, como la capacidad de enviar mensajes o silenciar a estos contactos durante la conferencia de audio y video.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció a finales del pasado mes de septiembre que la compañía había iniciado las pruebas de este nuevo formato de videollamadas, momento en el que también comenzó a probar los enlaces de llamada.

Con esta nueva herramienta, la plataforma esperaba facilitar el iniciar y unirse a una llamada, de voz, video o ambas, con un solo toque en la pantalla, al igual que ya hacen otros servicios como Meets.

Ahora Meta ha desplegado a nivel global estas características y ha anunciado que ha introducido las llamadas de hasta 32 personas, esto es, cuatro veces la cantidad permitida anteriormente.

Los usuarios de la plataforma pueden silenciar a los participantes durante la llamada de forma individual. Asimismo, les podrán enviar mensajes en el transcurso de estas llamadas por separado, a través de un chat individual.

Otra de las novedades que integra esta actualización de WhatsApp es la capacidad para crear enlaces de llamadas grupales, que se podrán compartir con otros contactos para que puedan unirse a una conversación con un solo toque y sin necesidad de que el administrador lo añada a dicha llamada manualmente.

Finalmente, la compañía ha explicado que ha llevado a cabo “cambios funcionales para una experiencia de llamadas más fluida”, entre los que se encuentran nuevos colores para las ondas sonoras en las videollamadas o las notificaciones mediante banners que anuncien que se ha unido a ellas un nuevo participante.

También la compañía se encargó de recordar que el sistema Picture in Picture en iOS está ahora en prueba beta, una función de ventana flotante fuera de la aplicación durante las videollamadas que advirtió hace unos días WABetaInfo, y que se implementará en 2023.

WhatsApp: así se pueden recuperar los mensajes eliminados por los contactos

La plataforma de Meta no permite recuperar los mensajes eliminados a no ser que el usuario se apoye de aplicaciones externas, como WhatsApp Plus, Fouad , entre otras, pero este método no es tan recomendable, debido a que la seguridad y privacidad queda expuesta a estas aplicaciones no oficiales.

Ahora bien, los dispositivos móviles con un sistema operativo Android cuentan con una herramienta para recuperar el contenido de los mensajes eliminados, motivo por el cual se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresar a los ‘Ajustes’.

Acceder al apartado de ‘Notificaciones’.

Seleccionar la opción ‘Estilo de notificación emergente’ y pulsar en ‘Detallado’.

Acto seguido, presionar en ‘Enviados recientemente’ y pulsar en ‘Más.

Luego hacer clic en ‘Más recientes’ y oprimir en ‘Todas’.

Activar el interruptor de WhatsApp.

Luego de realizar estos pasos, los usuarios de ingresar a la aplicación y dirigirse al apartado de ‘Ajustes’ y acto seguido ‘Notificaciones’. Ahora, se tendrá que activar el interruptor ' Notificaciones en alta prioridad’.

En ese orden de ideas, se mostrará una vista previa del mensaje recibido en la parte superior del dispositivo. Además, se debe verificar que el tono de la notificación esté en ‘Predeterminado’.

