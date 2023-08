WhatsApp: el truco ‘oculto’ para saber si su expareja todavía lo tiene agregado en sus contactos

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea con mayor número de usuarios activos en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una vez haya enviado el mensaje a su lista de contactos, en la parte superior de la aplicación verá un botón que dice ‘Info’, selecciónelo y verá sus contactos divididos en dos grupos, ‘Entregado y Leído por’, en caso de que una persona no lo tenga en su agenda de teléfono, el número no saldrá ahí, es decir, no le va a llegar la ‘Nueva discusión’ que envió. Una alternativa para quienes tienen curiosidad si su expareja aún conserva sus datos de contacto.