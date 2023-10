WhatsApp: el truco poco conocido para descargar todas las fotos que solo se pueden ver una vez

Esto se debe a que los contenidos quedan bloqueados cuando el usuario los visualiza y tampoco quedan guardados en la galería o archivos de la app. Además, las fotos o videos no pueden ser vistos desde WhatsApp Web impidiendo así la posibilidad de realizar una captura de pantalla de los contenidos.

¿Cómo descargar las fotos y videos que WhatsApp solo deja ver una vez?

Es importante subrayar que para poder aplicar este truco es necesario emplear una aplicación no oficial que no fue creada por Meta .

Por lo tanto, los usuarios tendrán que acudir a la plataforma de WhatsApp Plus , puesto que este servicio cuenta con la capacidad de alterar el funcionamiento de ciertas herramientas de la popular aplicación de mensajería instantánea.

Debido a que WhatsApp Plus es una plataforma que no está disponible en Google Play Store, será necesario buscar y descargar el archivo APK de WhatsApp Plus V50.00 que permite instalar la plataforma en dispositivo del usuario.