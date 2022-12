WhatsApp finalmente hace realidad una función que sus usuarios esperaban desde hace años

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Desde que WhatsApp lazó la función que permitía acceder a los chats desde un PC, cientos de sus usuarios comenzaron a solicitar la implementación de una opción que permitiera el uso de la app desde tablets.

Esto se debe a que varias personas consideran que sería de gran utilidad el poder utilizar la plataforma de mensajería desde su teléfono y en una tableta de forma simultánea. Pese a que hoy en día existen aplicaciones desarrolladas por terceros que responden a esta necesidad, hasta la fecha, la popular aplicación de mensajería instantánea no cuenta con una herramienta que permita chatear a través de una tablet y smartphone al mismo tiempo.

No obstante, hace un par de semanas un reporte de WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, expuso finalmente la app de Meta ha decidido responder a la solicitud que sus usuarios han realizado desde hace varios años.

Según el portal, la plataforma había generó una actualización para su versión beta en dispositivos Android, que incluye un anuncio para presentar la opción de que hace permite emplear WhatsApp desde una tablet que cuente con el sistema operativo Android.

Con esta novedad, WhatsApp evidenció su deseo de ofrecer una herramienta específica para poder vincular una tablet Android a una cuenta de en la app de mensajería instantánea.

De igual manera, en ese momento se revelaron una serie de capturas de pantalla que reflejaban un ligero cambio en la interfaz de la aplicación de mensajería, pues en ellas se podía apreciar una nueva pantalla de presentación que aparece cuando el usuario ingresa a la opción de ‘dispositivos vinculados’.

En dicho apartado se puede está presente la opción “dispositivos vinculados beta”, función que hace posible usar una cuenta de WhatsApp en una tablet.

WhatsApp beta tiene una opción para vincular una cuenta a una tablet Android. - Foto: Semana

Ahora los usuarios la versión beta de WhatsApp para Android han percibido un nuevo cambio en la aplicación, pues en la parte superior de los chats ha aparecido una pequeña notificación sobre la opción para emplear la plataforma en tabletas.

Dicha notificación señala que los usuarios beta tester de la aplicación ya cuentan con la facultad para poder vincular su cuenta con una tablet. Agregado a ello, cuando se pulsa el mensaje en pantalla parece un pequeño instructivo indicando los pasos que se deben realizar para poder abrir acceder a las conversaciones desde la app.

WhatsApp lanza notificación para indicar que la app se puede conectar con tablets. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Cabe reiterar que el aviso solo está apareciendo para ciertos usuarios beta de WhatsApp, por lo tanto, se trata de una función que sigue en fase de pruebas y por ello es altamente posible que en los próximos días sufra varios cambios.

Prueba de ello es que a pesar de que la sincronización de mensajes funciona sin problema, la interfaz de WhatsApp aún no ha sido plenamente ajustada a las dimensiones de la pantalla de una tablet. De manera que por ahora, la plataforma luce como una versión ‘estirada’ de la aplicación para teléfonos inteligentes.

Por lo tanto, la visualización de los mensajes en las conversaciones tendrá la proporción adecuada y por ende hay mucho espacio desperdiciado en la pantalla, de igual manera, las diferentes funciones que ofrece la plataforma tampoco están ajustadas al tamaño del display de una tablet.

Dicha situación afecta la experiencia de uso y por ello es posible que WhatsApp esté revisando todos estos detalles para gradualmente ir ajustando esta función y posteriormente implementarla en una eventual actualización para su aplicación oficial.

No obstante, es importante subrayar que la plataforma no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el desarrollo de su herramienta para usar el servicio en tablets y por ello aún no es posible establecer la fecha oficial de su lanzamiento.