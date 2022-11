Así puede descubrir si su número de WhatsApp o email fue filtrado por hackers

La semana pasada se conoció que un grupo de ciberdelincuentes logró robar y poner a la venta más de 400 millones de números telefónicos de usuarios de WhatsApp de varios países en el mundo.

Dicha información fue compartida en un foro muy utilizado por piratas informáticos; estos datos se han ofrecido como un recurso de valor para otros cibercriminales que se dedican a ejecutar estafas y ciberataques.

Según el vendedor, que publicó el anuncio en el foro de la comunidad de hackers, su base de datos cuenta con números telefónicos de usuarios de 84 países como República Checa, España, Gana, Lituania, Colombia, Ecuador, Canadá, Francia, Puerto Rico, Guatemala, Chipre, Túnez, Serbia, Turquía, Bulgaria, entre otros.

El informe del portal mencionado señala que el conjunto de datos que está a la venta cuenta con más de 17 millones de números de teléfono que pertenecen a ciudadanos de Colombia, junto a casi diez millones de números de ciudadanos rusos y más de 11 millones del Reino Unido.

A raíz de esta situación, se hace vital para las personas el poder conocer si su número de teléfono, correo de electrónico o cuentas en redes sociales han sido filtradas por algún cibercriminal.

Por suerte, actualmente existen una serie de recursos que hacen posible saber si su número de teléfono ha sido incluida en las listas de datos de usuarios que son vendidas en el mercado negro por hackers.

¿Cómo descubrir si un número de WhatsApp o email fue filtrado por hackers?

En caso de que una persona tenga dudas ante la posibilidad de que sus datos hayan sido hackeados, puede acudir al sitio web Cybernews para confirmar si sus sospechas son ciertas.

Este portal cuenta con un buscador que les permite a las personas hacer una verificación y así establecer si su número hace parte de las listas de datos hackeados y que son puestos a la venta en foros u otros espacios usados por piratas informáticos.

Según el sitio web, su servicio cuanta con una base de datos conformada por más de 500 GB de registros de correos electrónicos.

¿Cómo emplear el servicio de Cybernews?

Ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el buscador que aparece en el sitio web

Hacer clic en el botón “Check Now” (Comprobar ahora en español)

En pantalla aparecerán los resultados de la búsqueda

Al seguir estos pasos, en cuestión de segundos una persona podrá descubrir si su teléfono o email fue hackeado.

Cybernews ofrece un servicio para verificar si un número ha sido filtrado - Foto: Captura de pantalla de Cybernews

En caso de que en el sitio web aparezca el siguiente mensaje: “We haven’t found your data among the leaked ones. Still, your personal data could be leaked, we just don’t know about it yet”.

Esto significará que el servicio no ha encontrado los datos del usurario en la lista de información que ha sido filtrada por cibercriminales. No obstante, el servicio les recuerda a las personas que sus datos aún pueden ser filtrados y por ello deben tener mucho cuidado con el manejo de su información personal.

En caso de que el portal emita un mensaje indicado que la información del usuario sí ha sido filtrada, lo recomendable es cambiar de inmediato la contraseña del correo electrónico.

Además, se sugiere activar de inmediato la verificación de dos pasos en WhatsApp para así impedir un posible intento de secuestro de la cuenta.

De igual manera, se recomienda advertir a los contactos que el número ha sido filtrado por hackers y por ello deben hacer caso omiso a cualquier mensaje sospechoso que reciban en un chat.

Puesto que los ciberdelincuentes suelen usar la app de mensajería instantánea para ejecutar ciberataques con la modalidad de smishing, la cual consiste en enviar mensajes engañosos suplantando entidades oficiales.