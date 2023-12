WhatsApp permitirá buscar usuarios no guardados de una manera sencilla: así funcionará

WhatsApp continúa trabajando en características asociadas a la función de los nombres de usuario únicos, con la que permitirá encontrar a personas no guardadas en la agenda de contactos directamente desde la ‘app’ y sin necesidad de disponer de su teléfono móvil, introduciendo su nombre de usuario único a través de la barra de búsqueda.

Ahora, WhatsApp ha continuado desarrollando novedades con respecto a esta función, con la que se podrán buscar usuarios no guardados directamente dentro de la app , con tan solo introducir su nombre de usuario único en la barra de búsqueda.

Así lo ha podido comprobar el medio especializado WaBetaInfo tras analizar la actualización beta de la app para Android 2.23.25.19, en la que, en la barra de búsqueda, aparece como sugerencia la opción de introducir nombres de usuario únicos, para encontrar el contacto de personas no guardadas. De esta forma, se podrá contactar con otros usuarios sin necesidad de disponer de su número de teléfono personal.

No obstante, se ha de tener en cuenta que la función de nombres de usuario únicos se podrá configurar de forma opcional, es decir, no todos los usuarios dispondrán necesariamente de un nombre de usuario. En este caso, los usuarios sin nombre asociado no aparecerán con la barra de búsqueda.