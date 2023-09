WhatsApp Plus: así puede obtener los nuevos temas personalizados

WhatsApp Plus es una modificación no oficial de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. A lo largo de los años, ha ganado cierta popularidad debido a las características adicionales y personalizaciones que ofrece a los usuarios.

Sin embargo, es importante destacar que WhatsApp Plus no está desarrollado ni respaldado por WhatsApp Inc., lo que plantea cuestiones legales y de seguridad que los usuarios deben considerar antes de utilizarlo.