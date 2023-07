WhatsApp Plus estrena novedades: descubra cómo descargar su última versión sin afectar su teléfono

Sin embargo, su popularidad y crecimiento ha generado que terceros creen nuevas versiones ‘premium’ del aplicativo, con el fin de ofrecer funciones y herramientas adicionales que no se encuentran en la versión original.

Uno de estos servicios es WhatsApp Plus , una app desarrollada por terceros, considerada como una alternativa muy popular entre los usuarios que buscan tener un mayor control sobre las funciones que ofrece la plataforma de mensajería instantánea de Meta.

Los usuarios con WhatsApp Plus no cuenta con parches de seguridad y privacidad. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Frente a esto, la app también ha tenido diversas versiones dónde actualiza continuamente para mejorar sus servicios , de tal manera que, hace poco, se conoció su última versión WhastApp Plus V40.22.

Las novedades se basan en incluir una serie de funciones, entre ellas, una que no genera la suspensión temporal de la cuenta por parte de Meta, debido al uso indebido de ‘réplicas’ de la app oficial . Adicional, esta última versión, incluye cambios en sus colores, chats, temas, entre otros.

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus V40.22?

Un aspecto importante a considerar antes de instalar la aplicación, es que cuando usted decide instalar la última versión de WhatsApp Plus, sus conversaciones no serán respaldadas, de modo que, es posible que estas se eliminen y no las pueda recuperar.