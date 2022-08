WhatsApp: según estudio, estas son las palabras que más usan los mentirosos en la ‘app’

Si bien con el paso del tiempo y la necesidad de estar en constante cercanía con las personas, WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, pues recientemente logró superar los 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo.

En ella se puede compartir textos, fotografías, videos, llamadas y videollamadas. Por ende, esa gran variedad de servicios y funciones permiten que la herramienta sea usada con el fin de alcanzar esa comunicación asertiva entre dos o más personas.

No obstante, muchas veces en este canal de comunicación alguno de sus interlocutores puede mentir y quien recibe el mensaje no tiene posibilidad o la capacidad para saber cuándo sucede esto, ya que no se pueden ver los gestos o su rostro para identificar su comportamiento.

Por lo tanto, la Universidad de Cornell realizó un estudio en el cual reveló que es posible identificar a aquellas personas que mientan por medio de mensajes de texto. En el análisis los expertos analizaron 1.703 conversaciones durante 7 días y llegaron a la conclusión de que hay similitudes en expresiones o términos en las personas que no dicen la verdad.

“Nos interesa cómo las personas usan las palabras de manera diferente cuando mienten. En particular, analizamos las diferencias entre género, el nivel de estudios y la edad en el uso de los pronombres, el número de palabras y el uso de frases evasivas”, indicaron las personas que realizaron el estudio.

En este sentido, las personas que dicen mentiras en sus chats utilizan más términos o vocabulario para expresarse o excusarse.

Palabras como “yo”, “yo soy” o “mí” se resaltan en las conversaciones de las personas que más mentiras dicen, mientras que “tú” o usted, son expresiones referentes hacia la otra persona y las usan quienes menos mienten.

Otras de las estructuras que desempeñan un papel en los mensajes de quienes mienten son “probablemente”, “tal vez”, “posible” y “seguro”, ya que dan este tipo de respuestas porque no dan certeza de lo que están hablando o afirmando.

Otra de las conclusiones es que una manera de detectar a alguien que miente es que dicha persona se tarda en responder mientras edita o hace cambio a sus textos.

Esta es la nueva función de WhatsApp para guardar los mensajes temporales

WhatsApp está desarrollando una nueva funcionalidad que permite guardar los mensajes temporales en una sección determinada de la aplicación de mensajería a pesar de haber concluido el plazo de visualización previamente configurado.

Se trata de una novedad que beneficiará a los más de 2.000 millones de usuarios que tiene mensualmente esta aplicación de mensajería.

Como se recuerda, la compañía introdujo los chats temporales, que desaparecen tras un tiempo determinado (inicialmente, 7 días) en noviembre de 2020 y, un año después, integró opciones como nuevas duraciones de 24 horas y 90 días.

Una vez vencido ese plazo de visualización establecido por el remitente, bien de forma individual (en un solo chat) o bien en varias conversaciones, las configuradas como temporales desaparecen y, con ellas, todos los mensajes que forman parte de estos chats.

Sin embargo, WhatsApp está trabajando en una nueva funcionalidad que permite almacenar los mensajes temporales y que estará disponible en futuras actualizaciones de la beta de la ‘app’ para Android, iOS y Desktop.

Tal y como pudo comprobar WABetaInfo en una reciente versión de la aplicación, en la ‘app’ se introdujo la opción de poder conservar los mensajes de los chats configurados como temporales.

Este portal compartió una captura de pantalla en la que WhatsApp advierte que “cualquiera puede guardar o descartar” los mensajes de una conversación temporal y que los administradores de los grupos pueden limitar esta capacidad.

Estos mensajes se podrán consultar desde una sección específica. En concreto, dentro del apartado de Información del chat, en una sección denominada Mensajes guardados.

Esta característica está en desarrollo, por lo que aún no está lista para ser lanzada a los probadores de la versión beta de la aplicación ni tampoco se conoce cuándo llegará al resto de usuarios.