WhatsApp ya no funcionará en estos celulares: ¿cómo averiguarlo?

La compañía explicó que la razón para que la app no pueda seguir funcionando en algunos celulares es que no brindará más servicios de mantenimiento a versiones antiguas desde el 31 de marzo de 2022, tanto en dispositivos Android como iOS.

WhatsApp Plus 2022: estas son las razones para no descargarlo en su teléfono celular

En los últimos años ha crecido el número de personas que, en vez de usar el WhatsApp tradicional en su celular, han comenzado a descargar la APK conocida como WhatsApp Plus, que permite tener una serie de “beneficios” y opciones que no tienen los usuarios de la aplicación original. Por lo que las personas que se obsesionan un poco más con su privacidad suelen migrar hacia la versión plus que se encuentra en internet.

Una APK es un archivo de Android que puede descargarse al celular y usar todas las herramientas que tenga una aplicación. Es así como existe el ―no conocido por todos― WhatsApp Plus, una APK que permite a sus usuarios no dejar que los demás contactos lo vean en línea, ver los mensajes que han sido borrados, cambiar el color totalmente de su WhatsApp o descargar la foto de cualquier contacto que tenga guardado.

Sin embargo, la versión WhatsApp Plus 2022 no tendría solamente beneficios y ventajas para las personas que lo descarguen. Por lo que podría convertirse en una herramienta peligrosa para todos los que tengan la APK en su dispositivo Android.

Una de las razones más importantes para no usar la APK es que las conversaciones no están cifradas. Algo que muchas personas no entienden, pero que se traduce en que los chats que tengas no contarán con ninguna seguridad y podrán ser vistos por terceros con cualquier tipo de interés, a diferencia del WhatsApp original.