X (antes Twitter), ahora exige incluir fuentes verificadas en las ‘Notas de la comunidad’

De ahí que haya decidido obligar a sus usuarios introducir fuentes verificadas para que la información que añadan como contexto en ciertas publicaciones sea elegible. Como única excepción, X ha matizado que no se requerirán fuentes para aquellas notas “que expliquen por qué no es necesario añadir un contexto” a dicha publicación.

La plataforma ha señalado que no ha requerido estas fuentes anteriormente porque “algunas notas útiles inherentemente no necesitan fuentes”. Entre ellas, las que se refieren a detalles de una publicación o los medios (imágenes o videos) que esta contenga.

Por último, ha aclarado que “lo que importa son los enlaces a fuentes de datos reales”, no a artículos de prensa desacreditada, fuentes que considera que “existen como herramienta de propaganda”.

X cobrará un dólar a los usuarios nuevos

A partir de este martes, 17 de octubre, el programa ya se comenzó a probar bajo el nombre ‘ Not A Bot ’ y pretende que todos los usuarios nuevos paguen un dólar al año para poder acceder a sus funciones básicas, es decir, publicar, retuitear o dar me gusta.

Debido a que es una prueba, ‘Not a Bot’ llegará a Nueva Zelanda y Filipinas. La cuenta de Soporte de X indica que los usuarios que ya tienen cuenta no tendrán ningún cobro. Asimismo, especifican que la prueba de ‘Not a Bot’ “no tiene ánimo de lucro”.