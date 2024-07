X está engañando a los usuarios con su marca azul de verificación: lanzan dura advertencia sobre la red social

La red social X “engaña” a sus usuarios con el sistema de verificación de cuentas con una marca azul, y además viola normas de la UE sobre transparencia, afirmó este viernes la Comisión Europea en un comunicado.

“X diseña y opera su interfaz para ‘cuentas verificadas’ con la ‘marca azul’ de una manera que no se corresponde con la práctica de la industria y engaña a los usuarios”, señaló la Comisión tras una investigación preliminar.

En opinión de la Comisión, “como cualquiera puede suscribirse para obtener dicho estado ‘verificado’. Ello afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas”.

“Hay pruebas de que actores maliciosos abusan de la ‘cuenta verificada’ para burlar a los usuarios”, indicó la Comisión.

JAPAN - 2023/07/30: In this photo illustration, a new Twitter logo X screen displayed on a cell phone.

Sin embargo, no ofreció informaciones adicionales sobre los ‘actores maliciosos’.

De su parte, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que “en nuestra opinión, X no cumple con la Ley de Servicios Digitales [LSD] en áreas clave de transparencia (...) por lo tanto, engañando a los usuarios”.

En sus conclusiones preliminares, los técnicos de la Comisión señalan que la marca azul ahora apenas indica que el usuario de determinada cuenta registró un número de teléfono y una cuenta bancaria.

Así, la marca azul no tiene ninguna relevancia con relación a marcar el nivel de confianza que inspira una determinada cuenta.

Transparencia

Además, indicó la Comisión, “X no cumple con la transparencia requerida en materia de publicidad, ya que no proporciona un repositorio de publicidad fiable y con capacidad de búsqueda”.

En opinión de la UE, la plataforma X “no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores”, como lo determina la normativa en vigor en el bloque.

La Comisión también sigue esperando que X le presente informaciones exigidas a raíz de una investigación sobre eventuales medidas para mitigar riesgos sobre el uso de la inteligencia artificial en elecciones.

El magnate Elon Musk compró en 2022 la red entonces llamada Twitter, e inició importantes reformas en la aplicación.

In this photo Illustration an effigy of Elon Musk is seen on a smartphone screen with the Twitter logo and X logo as background in Athens, Greece on July 25, 2023.

Sin embargo, desde que la UE adoptó dos ambiciosas leyes para regular las grandes plataformas digitales, la red -rebautizada como X- entró en colisión con la Comisión Europea.

La Comisión busca confirmar que X mantiene vivos los esfuerzos para evitar la divulgación de noticias falsas en su plataforma.

Por fuerza de sus nuevas leyes la UE identificó 25 plataformas gigantes, denominadas ‘guardianes de acceso’, que están sometidas a medidas de control notoriamente más rígidas.

A raíz de ello, la Comisión ya denunció posibles violaciones de las leyes del bloque por parte de Meta (Facebook e Instagram) y Apple.

BRAZIL - 2023/07/24: In this photo illustration, a woman's silhouette holds a smartphone with the Twitter (X) new logo in the background.

Simultáneamente, la Comisión mantiene abiertas investigaciones también sobre la plataforma de videos TikTok y la cadena de tiendas en línea AliExpress, ambas empresas chinas.

En el comunicado, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, apuntó que a partir de ahora X “tiene el derecho a defenderse, pero si nuestro punto de vista se confirma, impondremos multas y exigiremos cambios significativos”.