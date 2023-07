YouTube: cómo solucionar los errores de conexión en la app y disfrutar videos sin interrupciones

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La situación puede llegar a ser molesta e incómoda para el usuario, pues el problema se puede presentar por varias razones. No obstante, se puede solucionar en unos simples pasos. A continuación le contamos algunas prácticas para resolver la falla y disfrutar de una experiencia sin interrupciones.

Por otro lado, si está haciendo uso de una VPN (Red privada virtual), desactive el servicio temporalmente y luego intente acceder nuevamente a YouTube . En caso de no encontrar solución, debe considerar cambiar de VPN.

Nueva función para controlar el volumen de los videos con IA

‘Stable Volume’ le permite mantener estable el nivel del sonido durante la duración del contenido, de modo que usted no tenga que subir o bajar el volumen cada cierto tiempo. Adicionalmente, fue pensada para ser un normalizador y compresor que iguale el volumen para evitar grandes saltos en el sonido.

Es preciso señalar que esta función aún no se encuentra activa en todos los dispositivos, esta novedad no está en la última versión de YouTube para Android y iOS, no obstante, algunos internautas consideran que es probable que pronto puedan acceder suscriptores del servicio Premium.