Zinedine Zidane hace una alianza con EA Sports; ¿qué papel tendrá en el videojuego que reemplazará a Fifa?

Recientemente EA Sports, estudio creador del videojuego Fifa, anunció que amplió su programa ‘FC Futures’ con la creación de las prácticas de entrenamiento junto con la Union of European Football Association (Uefa), y anunció una nueva alianza con el ícono del fútbol, Zinedine Zidane.

Esta iniciativa apuesta por la intersección del fútbol, la tecnología con entrenamientos basados en habilidades fundamentales de fútbol, incluyendo pases y recepciones perceptivos, regateo con control, defensa 1 contra 1, y precisión en la definición.

Las prácticas mezclarán el mundo virtual y real mediante imágenes de juegos de habilidad dentro del juego (Fifa 23), que guiarán a los entrenadores de fútbol sobre cómo ejecutar diferentes ejercicios en campos de entrenamiento de la vida real.

Cada ejercicio será respaldado con voces en off de expertos, incluyendo a Laura Georges, exjugadora profesional, con entrenadores y jugadores de todo el mundo; de hecho, esos contenidos serán de acceso gratuito. De igual manera, videotutoriales contarán con avatares masculinos y femeninos que explicarán los conceptos y métodos para ejecutar correctamente jugadas como un tiro al aire.

Zinedine Zidane ahora entrenará jóvenes usando la tecnología en el campo de FC Futures. - Foto: EA Sports / Suministrada a Semana

Dichos ejercicios estarán disponibles para que los jugadores, padres y entrenadores las vean en línea y los usen en las sesiones de entrenamiento diarias a finales de este año.

A su turno, Zinedine Zidane ofreció una entrevista a la AFP en donde explicó que esta iniciativa evidencia que es necesario mezclar elementos del fútbol virtual y fútbol real.

“Justamente, hoy, ya no hay fútbol como tal o fútbol virtual. ¡Todo se mezcla! Nosotros éramos el fútbol a once, pero hoy hay todo tipo de fútbol: puedes jugar al fútbol-playa, al fútbol a cinco... Por eso los chicos se ven atraídos por todo tipo de deportes. Si queremos tener una alternativa, hay que abrirse y mezclar todo eso. Y si funciona, es que es interesante. Incluso aunque yo no comprenda nada de tecnología o me tengan que decir que toque tal botón. Mis hijos se ríen de mí a veces”, comentó el exentrenador del Real Madrid.

Pese a que Zidane ahora estará más involucrado con los videojuegos, el exastro merengue comentó que no le gustan los juegos de video, pero reconoció que son otra forma de entretenimiento y por ello hay que buscar formas de brindar experiencias digitales que no obliguen a los jóvenes a permanecer encerrados.

Zinedine Zidane en el campo de entrenamiento de FC FUTURES. - Foto: EA Sports / Suministrada a Semana

De igual manera, el exjugador del Real Madrid destacó que, gracias al videojuego Fifa, él ha logrado mantenerse vigente entre los jóvenes, incluso algunos de ellos le han hablado de sus estadísticas en el juego.

“Sí, totalmente, es como si me hubieran conocido porque es verdad que los niños de 8-10 años, salvo si sus padres se lo han explicado, no me conocen. Es más a través de la Playstation y es hasta gracioso. Es algo a lo que ahora estoy acostumbrado”, comentó.

Agregado a ello, el entrenador francés recalcó que los videojuegos han permitido crear un puente entre las leyendas del fútbol y las nuevas generaciones de aficionados que no les vieron en la cancha.

“Después, no sé si esos puentes van a llegar hasta mí, porque estoy ahí una noche o dos, pero después es diferente. Mi vida es otra, por ejemplo entrenar. Yo tengo eso en la cabeza, nada más”.

Finalmente, Zinedine Zidane destacó que en su época no había tanto acceso a formación y entrenamiento profesional en el fútbol y, por ello, destacó que el uso de nuevas tecnologías y apoyar a jóvenes talentos permitirá desarrollar una nueva generación de futbolistas de una gran calidad que, además de contar con un alto desempeño en la cancha, también tendrán habilidades excepcionales con el balón.