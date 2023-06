El anuncio se da diez años después del lanzamiento de Xbox One.

Tristes noticias para los que aún tienen una Xbox One: Microsoft anuncia serio cambio para la consola

Microsoft confirmó que ya no lanzará más juegos de desarrollo propio o first-party para Xbox One y que se centrarán en la novena generación de su plataforma —Xbox Series X/S—, aunque continuará proporcionando soporte para juegos de generaciones anteriores y los nuevos títulos se podrán jugar en Xbox One a través de la nube.

Diez años después del lanzamiento de Xbox One, la compañía tecnológica tomó esta decisión con el objetivo de continuar avanzando en el desarrollo de videojuegos con una tecnología más compleja.

Así lo confirmó el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, quien señaló que la compañía se centrará en el desarrollo de videojuegos para las consolas de nueva generación Xbox Series X/S. “Hemos pasado a la novena generación”, dijo Booty en una entrevista con Axios.

En este sentido, Booty especificó que ningún equipo interno de la compañía continúa trabajando en juegos first-party para su consola de octava generación. No obstante, señaló que lo que sí se mantendrá será el soporte para videojuegos en curso, como puede ser Minecraft, al que continuarán llegando actualizaciones.

El anuncio fue hecho por el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty. - Foto: Getty Images/Image Source

Para aquellos jugadores que continúen utilizando Xbox One, podrán acceder a los nuevos títulos lanzados para las consolas de nueva generación a través del sistema de juego en la nube. “Así es como vamos a mantener el apoyo”, agregó el directivo.

El jefe de Xbox Game Studios confirmó que continuarán dando apoyo a la consola Xbox Series S, ya que algunos desarrolladores habrían sugerido que esta plataforma estaría limitando el potencial de los juegos de nueva generación, como recoge VGC.

The Lost Crown, Spider-Man 2 y Mortal Kombat 1, entre los juegos más sonados en el Summer Game Fest

El Summer Game Fest 2023 ha recogido una amplia variedad de novedades y títulos de videojuegos, entre los que han destacado Prince of Persia: The Lost Crown, Sonic Superstars, Spider-Man 2 y Final Fantasy VII Rebirth, que llegará a principios del próximo año.

El evento anual de videojuegos, presentado por el también creador de The Game Awards, Geoff Keighley, ha tenido lugar en el YouTube Theater de Los Ángeles (Estados Unidos) y ha contado con diversas novedades y presentaciones de títulos esperados entre los jugadores.

Así, la cuarta edición del festival arrancó con el anuncio de un nuevo videojuego de la saga Prince of Persia de Ubisoft. Se trata de Prince of Persia: The Lost Crown y es un título de plataformas de acción de desplazamiento lateral.

El juego está ambientado en un mundo mitológico persa donde el jugador podrá manipular los límites del tiempo y del espacio. Además, la presentación de esta entrega de Prince of Persia ha llegado con fecha de lanzamiento, que será el 18 de enero de 2024 y se podrá disfrutar en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Ubisoft reveló su nuevo juego para la franquicia de Prince of Persia. - Foto: Oficial de Ubisoft / Suministrada a Semana

Otra de las novedades presentadas es una nueva entrega de Sonic, Sonic Superstars, de la desarrolladora Sega. También es un título diseñado para jugarse en forma de desplazamiento lateral, que combina gráficos 2D y 3D.

Así, los conocidos personajes de este mundo: Sonic, Tails, Amy Rose y Knuckles, pueden formar parte de esta nueva aventura, controlándose a la vez en un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. Sonic Superstars llegará en otoño a PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Spider-Man 2 es uno de los títulos más esperados y, aunque ya se conocían algunos datos, en el Summer Game Fest se ha anunciado la fecha de lanzamiento, que será el 20 de octubre de este año con tres ediciones, la estándar por 79,99 euros ($ 360.309 al cambio actual), la Digital Deluxe por 89,99 euros (cerca de $ 405.353) y la edición de Coleccionista por 249,99 euros (alrededor de $ 1′126.106).

Marvel's Spider-Man 2 será un juego exclusivo para PS5. - Foto: Oficial de PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation. - Foto: Oficial de PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

Focus Games ha presentado John Carpenter’s Toxic Commando, que traslada su historia a los videojuegos en un título de supervivencia contra zombis. Este videojuego se pondrá a disposición de los usuarios en 2024.

Otro de los videojuegos que ha participado en esta edición de Summer Game Fest es Alan Wake II, de Remedy Entertainment, que ha mostrado sus primeras imágenes en un gameplay. Esta secuela de horror de supervivencia llegará el 17 de octubre de este año y se podrá jugar en PS5, PC y Xbox series X/S.

*Con información de Europa Press