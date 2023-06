Karol G tiene avatar propio en videojuego y así lo celebró

Karol G sigue sorprendiendo con todos los proyectos que está llevando a cabo y toda la relevancia internacional que ha adquirido desde que logró catapultarse en el mundo con su álbum, pues su disco Mañana será bonito sigue siendo uno de los más reproducidos en todo el planeta, haciendo que canciones que no estaban pensadas para promocionar se disparen de un momento a otro en las aplicaciones y emisoras, como Amargura.

Este boom mediático que está teniendo la paisa le ha abierto puertas en diferentes campos, desde poder estar en programas de televisión tan emblemáticos como The Tonight Show de Jimmy Kimmel y Saturday Night Live, hasta protagonizar portadas en revistas tan prestigiosas como Elle USA, W Magazine y Vogue México (incluyendo el grave desatino que cometió GQ retocado digitalmente el rostro y el cuerpo de la antioqueña).

La cantante sorprendió con su nuevo color de cabello - Foto: @karolg

Hace una semana Karol sorprendió al mundo dando un gran salto a Hollywood, donde participa en la película que está próxima a estrenarse y tiene a medio mundo hiperventilando: Barbie, cantando una canción inédita junto a uno de los grandes del reguetón, el panameño Aldo Rank, llamada Watiti, que sonará en la cinta mientras la famosa muñeca y su amado Ken patinan por las playas de California.

Pero ahora Karol se mete de lleno en el mundo digital y específicamente en el de los videojuegos, pues ahora ella tiene su propio avatar en el juego de Plug en su versión móvil. Dicho personaje está debidamente vestido para la batalla en la plataforma pero deja entrever las curvas reales de la paisa, con un short y un top negros que le quedan perfectos a esta muñeca digital.

Karol G ha cantado sus éxitos por todo el mundo. - Foto: El País

Lo que más sorprende de este avatar son las facciones de su rostro, totalmente similares a las de la intérprete de Provenza, y la melena roja escarlata que Karol G lució hace un par de meses en su último tour, y que se le puede ver en clips de sus canciones como Gatúbela, TQG y Mientras me curo del cora.

Foto: Instagram @barbiethemovie. - Foto: Foto: Instagram @barbiethemovie.

“¡¡¡Hey Besties!!! Por primera vez tengo una avatar en un videojuego que hasta tiene un paquete de voces que yo misma grabé 🎮😎 @pubgmobile Descárgalo para que puedas jugar 💗 #PUBGMOBILE #PUBGMxKarolG #partner Nos vemos en los battlegrounds ✨✨✨👾”, escribió emocionada la colombiana en su perfil de Instagram, donde posteó el video promocional de su muñeca digital.

Dicho post ya cuenta con más de 1′300.000 likes y una infinidad de comentarios felicitando a la cantante, donde no solo resaltan el parecido del avatar con Karol, también algunos de los detalles gráficos que acompañan a la muñeca. “¡Wow! ¡¡¡Es increíble!!! La hicieron igualita a ti. ¡¡¡La amé!!! 😮🔥”, “O sea, ¿tú crees que voy a bajar un juego solo por ti? Psssss ok, ya lo bajo 😍”, “Woww AMÉ ese corazón tricolor”, “Qué rompederaeeee 👏”, “Que envidia a nosotros los de Call of duty mobile nos dieron a Ozuna 😔”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Karol G sigue muy concentrada en todos los proyectos que tiene que lanzar antes de salir de gira por Estados Unidos con su nuevo disco, tour que ella misma anunció llegaría a su tierra natal Medellín, pero aún no ha dado ni la fecha ni los pormenores de dicho concierto. Ahora, sí se sabe que hay ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami que tienen tres fechas cada una y todos los shows ya están sold out, demostrando la relevancia que tiene la paisa en la industria musical actual, en la que se ha podido codear con grandes como Shakira, su gran referente con la que canta en la canción TQG.