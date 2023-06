Karol G celebra el mes del orgullo gay con emotivo dibujo hecho a mano

Karol G es una de las cantantes colombianas más importantes de la escena musical mundial, todo gracias al arduo trabajo que ha hecho los últimos años condensado en su más reciente álbum, Mañana será bonito, que ha roto varios récords y aún se encuentra en los listados de lo más escuchado a nivel internacional, un hito que pocas artistas latinas logran con un disco enteramente en español.

Este éxito ha hecho que Karol sea invitada a protagonizar portadas de revistas prestigiosas en todo el mundo y sea anfitriona e invitada a shows tan icónicos como The Tonight Show y Saturday Night Live, en los que ella ha enamorado a la teleaudiencia de Estados Unidos con su inglés paisa y una actitud tierna y pícara.

La cantante sorprendió con su nuevo color de cabello - Foto: @karolg

Y es precisamente su sencillez y su transparencia con sus fans lo que la mantiene en el radar de todos y hace que sus canciones se conviertan en himnos de millones de personas que están sanando heridas del alma, del corazón y hasta físicas, pues de eso habla su nuevo álbum y ella misma lo expresa sin tapujo a través de sus redes sociales, donde no solo incluye a los amantes del reguetón, también a todos los que vivan al son del amor.

Muestra de ello es su más reciente publicación en Twitter, donde le dedicó una imagen muy emotiva a toda la comunidad LGBTIQ+, que este mes de junio celebra el mes del orgullo, en el que se llevan a cabo diferentes eventos donde la diversidad es la protagonista, siendo los desfiles del orgullo los más resonados por conmemorar aquel 28 de junio de 1963 cuando la policía de Nueva York iba a hacer una redada de rutina en el pub Stonewall Inn y ese día gays, lesbianas, trasnsexuales, drag queens y demás alzaron su voz de rechazo y protesta por los derechos de las personas diversas.

Foto: Twitter @mtxsskg. - Foto: Foto: Twitter @mtxsskg.

Por eso cada año millones de personas de todas las edades y preferencias sexuales, salen a marchas, asunto que muchos artistas apoyan y la cantante paisa es una de ellas, pues en su imagen dibujó una palmera que en su horizonte tiene la bandera gay, representada en un arcoíris de siete colores, cada uno con su propio significado.

All we need is love l (todo lo que necesitamos es amor) escribió en su dibujo a Bichota, que acompañó con un titular que dice: “Amor y atardeceres” con dos emoticones, uno de un corazón en llamas y otro de la bandera gay.

De inmediato miles de tuiteros le respondieron a la antioqueña con mensajes de agradecimiento por las letras de sus canciones, que más que poner a bailar, sanan el alma. “Gracias por tanto. No tenés una idea de lo que has hecho por mí con tu música”, “¡¡Qué bello!! ¿Lo pintaste tú? Te quedó hermoso”, “Tú siempre me entendiste, te amo con todo mi corazón Karo”, “Te amoooo infinito”, son algunos de los mensajes que se leen en el hilo.

En dicha publicación también se pueden ver una infinidad de dibujos hechos a mano por parte de los seguidores de la cantante con su rostro y en diversas situaciones donde la paisa ha demostrado ser una de las mujeres más talentosas musicalmente del mundo. Un usuario replicó su look en el video de TQG, colaboración con Shakira. Por otro lado, un usuario replicó la reciente portada de Karol en la revista Elle USA y finalmente un chico le hizo su propia versión real en escala de muñeca Barbie.

Foto: Instagram @barbiethemovie. - Foto: Foto: Instagram @barbiethemovie.

Por el momento Karol G sigue muy enfocada en prepararse para su gira de conciertos que inicia en agosto, con su presentación en Lollapalooza 2023 en Chicago. Además, el 21 de julio se estrena la película de Barbie, donde ella participa en la banda sonora y aún queda por ver los proyectos que la Bichota tiene por lanzar antes de embarcarse en su Mañana será bonito tour.