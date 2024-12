¿En qué partes del mundo es buen negocio trabajar como payaso?

Ken Ken es uno de los primeros payasos profesionales en Hong Kong. Con 35 años de edad dice que durante los últimos 15 años ha estado siguiendo lo que él llama una carrera "positiva" que "hace feliz a la gente". Ken Ken puede ganar $ 71.000 dólares al año. Y no es el único. En 2001, Ken Ken tenía el mercado casi entero para él.

Pero hoy calcula que unos 50 payasos profesionales trabajan en Hong Kong y el número está aumentando rápidamente. De hecho, tal es la demanda actual de payasos en Hong Kong que las agencias de empleo están organizando clases para entrenar a la gente. Una de estas agencias es Grace Training and Development Center. Enya Hui, uno de sus funcionarios, dice que ser payaso es ahora una "carrera viable".

Vestido con un mosaico de colores brillantes, Ken Ken el payaso construye una flor a partir de globos amarillos y rosados, y sonríe. La popularidad actual de los payasos en Hong Kong está en marcado contraste con los problemas que enfrentan esos artistas en Estados Unidos y Europa, que este año han tenido que soportar el extraño caso de los payasos macabros.

Con este telón de fondo, no es de extrañar que los payasos en Estados Unidos y Europa hayan encontrado recientemente que es más difícil conseguir trabajo. Las mamás y papás no van a contratar a un payaso para la fiesta de cumpleaños de su hijo si su pequeño ahora les tiene miedo.

La Asociación Mundial de Payasos dice que su membresía ha caído casi un tercio en los últimos 10 años, pasando de 3.500 a 2.500 integrantes. Entonces, ¿por qué los payasos tienen dificultades en Estados Unidos y Europa, pero están en auge en Hong Kong y otros países asiáticos, como India?

Cuando no se desempeña como un payaso, el nombre real de Ken Ken es Kenneth Ng. Describe a su papel de payaso como "un feliz e hiperactivo personaje de cinco años de edad". Ng dice que le tomó 10 años para desarrollar el personaje. Aunque siempre representa el mismo papel, dice que "cada actuación es diferente".

Con cerca de 100 presentaciones al año, más ingresos por enseñar a otros payasos en una clase semanal, Ng gana suficiente dinero como payaso para que sea su única profesión. Esto está en marcado contraste con la mayoría de los payasos en Estados Unidos y Europa, que por lo general necesitan otro trabajo para complementar sus ingresos.

Julie Varholdt, de 52 años, es la cuarta generación de su familia en trabajar en el negocio. Vive en Phoenix, Arizona y dice que un payaso típico en los Estados Unidos gana sólo $ 14.000 dólares al año. Esto es cinco veces menos que los ingresos que recibe Ng. Esta discrepancia financiera ayuda a explicar el por qué de la creciente popularidad de los payasos en Hong Kong, y su disminución en Estados Unidos.

Varholdt dice que ella gana suficiente dinero como payaso para no requerir una segunda fuente de renta, pero no es fácil. "Se necesita mucho trabajo para ser un artista a tiempo completo, hay que promocionarse constantemente y trabajar para asegurar sus contratos", dice.

En la ciudad india de Mumbai, Martin "Flubber" D‘Souza es otro payaso a tiempo completo. Dice que se siente "empoderado" cuando se convierte en su personaje. A pesar de las objeciones de su familia, el joven de 47 años se convirtió en un payaso profesional después de completar dos títulos universitarios, uno en física y otro en administración.

Ahora se gana la vida actuando él mismo y dirigiendo un negocio de contratación de payasos que cuenta con otros 80 artistas, todos estudiantes universitarios. D‘Souza dice que más jóvenes indios quieren convertirse en payasos porque "la juventud de hoy está buscando una forma alternativa de educación y empleo". Y agrega: "están aburridos con los trabajos convencionales y ser payaso se ha vuelto respetable".

D´Souza cree que otro factor es la popularidad de las películas indias. "En India muchos jóvenes están aprendiendo a bailar y actuar gracias a Bollywood. Todo el mundo quiere destacarse". "Hoy a los padres no les da pena decir que su hijo o hija es un payaso".

Otra diferencia entre los payasos en Asia y en los Estados Unidos y Europa es una brecha de edad significativa. "Usted no encuentra un montón de payasos jóvenes en Occidente", dice D‘Souza.

La edad promedio de los payasos en Asia está entre 25 y 30 años, mientras que en Occidente supera los 50 años. "En Occidente no piensan que ser payaso ofrezca una carrera lucrativa ... pero en Asia la gente lo está viendo como una alternativa a un trabajo en la oficina o la fábrica".

El problema para la mayoría de los payasos en Occidente es que el oficio no paga mucho. A menos que se trabaje para el Circo Ringling Bros, Cirque de Soleil, Disney o empresas similares. Para atraer más payasos en Estados Unidos y Europa, habrá que aumentar su popularidad, lo que fortalecería la demanda y, por tanto, las ganancias. Kenny Ahern, es copropietario de Clown Camp en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Es la escuela de payasos más grande del mundo. Ahern dice que no está preocupado. "El oficio de payaso ha durado a lo largo del tiempo por una razón, y no creo que va a desaparecer", sostiene.

