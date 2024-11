Las 5 habilidades de un emprendedor exitoso

Según un reporte del Global Entrepreneurship Monitor, GEM por sus siglas en inglés, en Colombia, la tasa de emprendedores potenciales es de 57,5%, y las personas con intenciones de emprender representan el 50,2% de la población, tasas que son superiores al promedio de la región.

Hay dos tipos de motivación para emprender: la necesidad y la oportunidad. Por su parte, un emprendedor puede iniciar un negocio porque es su única opción para generar ingresos, ya que no ha podido conseguir un empleo, es decir, su motivación es por necesidad.

Por otro lado, también se puede emprender por haber encontrar una oportunidad de negocio en el mercado. Según el reporte de GEM, en los últimos 10 años, la Tasa de actividad emprendedora (TEA) por oportunidad (18,1%) ha sido mayor que la de necesidad (2,6%).

Sin embargo, no todo es color de rosa, emprender no es una tarea sencilla. En el camino pueden presentarse problemas como la falta de recursos financieros, el no saber cómo hacerlo, el poco conocimiento del mercado sobre el producto que queremos vender…

¡Pero no se preocupe! Hay diferentes habilidades que lo pueden ayudar a superar con éxito estos obstáculos, aquí le contamos algunas de ellas.