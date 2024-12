"Yo realmente amaba mi trabajo pero, cuando tienes un jefe que te odia -o simplemente está tratando de minarte- sin duda te destruye el entusiasmo", cuenta Craig (nombre ficticio). Al comienzo, su gerente le caía bien, pero eso cambió cuando la vio gritarle a un asistente del equipo.

A partir de entonces, las cosas empeoraron. Ella le gritaba a él en la oficina y públicamente lo menospreciaba en eventos de negocios. "Al principio eran comentarios sarcásticos", recuerda.

"Te destruye el alma"

"Poco a poco las cosas empezaron a cambiar y los comentarios pasaron a ser bruscos y completamente agresivos, hostiles y desdeñosos".

Craig cuenta que seguir yendo al trabajo todos los días le "destruía el alma". "Tus relaciones personales también sufren", puntualiza. "Cuando trabajas para un mal jefe, alguien que constantemente te menosprecia, te baja el autoestima. No puedes producir tu mejor trabajo, no te sientes contento, en realidad no quieres dar más de lo que se necesita".

La experiencia de Craig no parece ser un caso aislado. De hecho,un 7% de trabajadores aseguran no llevarse bien con su jefe, según un estudio realizado por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) de Reino Unido, una organización certificada que fomenta buenas prácticas laborales para bienestar de toda la sociedad.