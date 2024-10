Así es pasar una noche en el Overlook, el espeluznante hotel donde muchos se quieren hospedar ¿se atrevería?

Hoy, el hotel —ubicado aproximadamente una hora al norte de Boulder— comprensiblemente explota sus vínculos con la novela de terror, cuyo cuadragésimo aniversario se celebra este año. Eso sí, hay algo raro en el lugar y es difícil señalar qué es. A medida que camino por los chirriantes corredores durante mi propia estadía, es complicado evitar que se me ponga la piel de gallina, particularmente en el cuarto piso, que se supone es el más embrujado (y que alberga una inquietante colección de retratos con ojos perseguidores). El aire también está impregnado de una gran cantidad de estática, que aporta al sentimiento permanente de energía inexpresable, fuera de alcance.

“En el invierno, cuando el hotel está vacío, este lugar realmente despierta la imaginación —dice la amazónica clarividente, con sus brazaletes tintineantes y sus campaneantes collares—. En definitiva, hay una atmósfera extraña, pero muchas personas también la encuentran excepcionalmente creativa: hay muchos artistas y escritores que vienen hasta acá en busca de inspiración. Me imagino que Stephen King comenzó también con eso”.

El bar no es atendido por el misterioso Lloyd, como en el filme, sino por Logan Rushing, un experto en bebidas espirituosas. | Foto: Mark chilvers

Me sumo a uno de los recorridos de fantasmas oficiales del hotel, ofrecidos durante el día y la noche, que atraen a toda clase de personas, desde excursionistas por un día que vienen desde Denver hasta obsesivos cazafantasmas internacionales. Varios de los clientes abren aplicaciones de detección espectral en sus smartphones, en tanto otros empuñan aparatos para medir el campo electromagnético —dispositivos de GPS fantasmales que parecen un gran control remoto de televisión—.

Entonces, ¿qué hay detrás de toda la anormalidad en el Stanley? Como con el Triángulo de las Bermudas, existen varias teorías. Algunas hablan de los descomunales niveles de cuarzo —un potente conductor de energía— que hay en las rocas bajo los cimientos del hotel, lo cual significa que en esencia está construido sobre una enorme batería natural. Otras mencionan el hecho de que se encuentra junto a una montaña llamada Hombre Viejo (Old Man), donde los nativos americanos practicaban la búsqueda de visión, y que fue considerada como sagrada durante siglos por los ute y los arapahoe.

Sí, hay una atmósfera extrañamente cargada en el Stanley. Sí, las habitaciones crujen y gimen como si estuvieran vivas; sí que la imaginación puede descontrolarse aquí. Por mi parte, dormí increíblemente bien —casi de forma sobrenatural— durante diez horas y me desperté sintiéndome más renovado de lo que me he sentido en muchas semanas.