Así se pueden conocer, en la vida real, los lugares que inspiraron los cuentos de los hermanos Grimm

Hoy, además del de Dorothea Viehmann hay monumentos en distintos lugares: en Hanau se informa dónde nacieron Jacob y Wilhelm, en la plaza Grimm de Kassel está en pie una de sus residencias y el Museo exhibe el primer ejemplar de sus cuentos… A comienzos de los años 70 se abrió una ‘ruta de los cuentos de hadas’ que va de Hanau a Bremen y cruza por Trendelburg donde está la torre de Rapunzel, y por Bad Wildungen, donde está el hogar de Blancanieves…Quizá no haya sido exactamente ahí, hace muchos, muchos años, donde la muchacha se llevó a los labios la manzana envenenada, ni donde hubo una vez dos hermanos que escucharon esa historia ni donde existió un reino en el que los Grimm se la inventaran… No, pero pareciera que sí. Que los duendes todavía se cuentan como ventanas. Que por ahí, camino de su casa, irá el hijo del sastre con su mesita de mantel mágico o que cruzando el bosque estará su hermano con el burro que escupe monedas de oro… Que la cabra habrá aprendido a no henchirse con la mentira.