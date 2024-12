Guía de regalos para viajeros

Travel Books para los recuerdos viajeros

Vienen en formatos digitales e incluso algunos de ellos le dan la posibilidad de crear un álbum de viaje de manera rápida y fácil a través de una app en donde podrá ir guardando el día a día de su viaje añadiendo localizaciones, mapas, fotos, notas, etc.

Mapamundi de madera

De acuerdo con lo que se sugiere en el portal Mindful Travel by Sara, los mejores suelen ser los que vienen en 3D y son de madera reciclada, ya que en ellos se podrá señalar con los pins de colores los lugares en los que ha estado, o esos destinos soñados a los que quiere ir en futuros viajes.

Mapa mundial para señañlar los lugares a los que ya se ha viaja do | Foto: Getty Images/iStockphoto

Baterías externas

Es perfecto para que no se quede sin batería a la mitad del viaje. Nunca están de más y no ocupan mucho espacio. Son muy funcionales para cuando se realizan viajes en donde no es muy fácil recargar el móvil.