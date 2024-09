La pareja de físicos que salió en una combi a divulgar la ciencia a cambio de alojamiento y comida

Ana no se lo tomó en serio cuando Ángel le dijo: “Tú terminas el doctorado, yo dejo mi trabajo y nos vamos a viajar”. Ana Isabel Salvador (28, española) y Ángel Rivas (27, argentino) habían decidido hacer divulgación científica en un formato nómada: recorrerían la América íntegra ofreciendo charlas y asesorías a cambio de alimento y hospedaje .

Cielos y caminos

En las Torres del Paine (al sur de Chile) descubren cuál es el límite de su resistencia física: 14 horas caminando por lagos de colores, paredes de granito, pájaros carpinteros, y siguen hasta El Calafate haciendo dedo. Luego los sorprende la Navidad en Buenos Aires. Hasta aquí, llegaban a un lugar y no sabían dónde pasarían la noche. El 1 de enero de 2018, Ana se pregunta (apenas levantada de la cama): “¿Y por qué no ahora?” “Quizás es el momento”, le expresa a Ángel.

Veinte días después ya tienen su combi (una Volkswagen modelo 88). Amor a primera vista. Así entra Vera (la combi) en sus vidas. Vera llegó con algunos problemitas. Arranca y se para, por ejemplo. Un día, están en los Esteros del Iberá, “en el medio de la nada” —recuerda Ana—, a más de 100 kilómetros de Posadas y de Corrientes, entre rutas de ripio plagadas de baches, y Vera se resiste a arrancar. Ana: “Quizás eso de viajar no era para nosotros. Ya pensábamos en vender la combi y en volvernos a España”. Ocurrió algo milagroso: un hombre, desde la ruta, salió de la oscuridad y los instó a seguir. “El camino no está tan mal”, les insistía. Les pasó el número de un mecánico, en Posadas, que luego no les quiso cobrar. ¡Cuánto habían anhelado estar frente a las cataratas del Iguazú! ¿Ahora desistir?