Pérdida del equipaje o maleta en el aeropuerto: conozca los costos que debe asumir la empresa transportadora en estos casos

Esta es quizás una de las más grandes pesadillas de los viajeros, debido a que el equipaje es una parte fundamental de una nueva travesía en cualquier lugar del mundo, motivo por el que muchos suelen entrar en pánico cuando, al aterrizar, no ven sus maletas en la cinta transportadora.

Procedimientos y derechos de los viajeros respecto a su equipaje

Según explicó a El Tiempo la superintendente de Transporte de Colombia, Ayda Lucy Ospina Arias, la empresa transportadora tiene responsabilidad del equipaje del viajero desde el momento en que lo recibe hasta la entrega después del aterrizaje. No obstante, aclara que cuando está bajo la autoridad aduanera o policial, es otro asunto.

“Si el equipaje de un pasajero no llega, o si llega en otro vuelo, de modo que implique espera para su dueño o que tenga que regresar al aeropuerto para reclamarlo, el costo de los traslados hasta y desde el aeropuerto, si son necesarios, serán asumidos por el transportador”, afirmó Ospina.

En caso de que demora del equipaje sea superior a veinticuatro (24) horas, “ la compensación deberá incluir, además, una suma suficiente para adquirir prendas básicas de vestir, en todo caso, no inferior al veinte por ciento (20 por ciento) del valor del trayecto por cada día de retraso, a cada pasajero afectado”, detalló la superintendente de Transporte.

El proceso a seguir en caso de que no aparezca el equipaje

Según los términos establecidos en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, si la o las maletas no aparecen, presentan saqueo, destrucción total o parcial del equipaje, los viajeros pueden interponer una reclamación escrita a la aerolínea dentro de los siete días siguientes a la fecha en que dicho equipaje debió llegar a su destino.

Ante este panorama, la aerolínea tiene que indemnizar al pasajero por un valor igual al declarado al momento de la entrega del equipaje antes del viaje, pero si el afectado no brindó esta información previa al transporte o sí lo hizo pero declaró un monto mayor, el transportador estará obligado únicamente a pagarle el ochenta por ciento del valor probado del equipaje en el lugar y momento de la entrega.

Viaje por Chile y no deje de conocer Salar de Pedernales, un paraíso de lagunas entre las montañas de los Andes

Contexto: Viaje por Chile y no deje de conocer Salar de Pedernales, un paraíso de lagunas entre las montañas de los Andes

Por último, Ospina Arias indica que pese a que no existe un término particular para que la aerolínea entregue respuesta al usuario, si no lo hace dentro de los 15 días hábiles siguientes, el afectado puede hacer uso de la Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio.