Qué hacer en Chichicastenango (Guatemala), donde los pétalos de flores significan agradecimiento y colorean las calles

Ahora bien, Chichicastenango no es el único lugar en Guatemala donde los pétalos de flores significan agradecimiento y colorean las calles. Flores de aserrín — ¿De qué color va este cuadrado, abuelito Luis?—El abuelo me dijo que yo haga los cuadrados.—Entonces, ¿yo qué hago?—Los círculos, ¿no, abuelito?— ¿De qué color?—Hay muy poquito rojo, mejor azul.—Más bien deberías estar pendiente de Matías, para que no camine encima de la alfombra.—No, echa azul aquí y el poquito de rojo acá, y cuidado con el molde. Yo cuido a Matías— aclara el abuelo para saldar la discusión. Así es una conversación entre los primos Montiel y su abuelo un sábado por la tarde. Matías es el más pequeño, tiene dos años y hace poco caminó encima de una alfombra que sus primos hacían. Por eso no lo dejan acercarse.