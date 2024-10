Colombia lidera ranking de muertes en accidentes de tráfico en Iberoamérica; saca penosa ventaja a Argentina y Dominicana

Colombia, número uno en fallecidos en accidentes de tráfico en Iberoamércia

Siniestralidad durante la semana de receso en Colombia

“Es lamentable porque a pesar de todo el despliegue seguimos teniendo siniestros de tránsito. Estos monitoreos los hacemos más allá de que haya congestión o no. Lo que nos importa es que durante las festividades no tengamos víctimas fatales, que logremos tener la satisfacción de que disfrutamos nuestro país y no perdemos la vida en nuestras vías”, señaló la ministra de Transporte, María Constanza García, quien no ocultó su preocupación frente a las cifras reveladas.