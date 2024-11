Mayor presencia de carros eléctricos e híbridos

“La mayor novedad la traen todas las marcas. Todas están aquí con lanzamientos de lo nuevo que va a llegar para el próximo año, entonces eso es lo que no nos podemos perder. Hay marcas que están llegando al sector automotriz en Colombia y pues que son unas apuestas que traen los diferentes grupos empresariales a la feria” , explicó Ruiz, quien agregó que se espera la visita de más de 165.000 personas.

“Tenemos visitantes que vienen de otros países, que vienen de la región, de Centroamérica, Sudamérica, porque es un lugar donde encuentran las novedades, los lanzamientos, algunos de ellos que no llegan a sus países, algunos de ellos son propios para este país y, por eso, es la posibilidad de encontrar la novedad del show que no pueden encontrar en otro momento o en otro espacio, entonces es un espacio que ha reunido, no solamente la industria local, sino que también a los visitantes a nivel nacional y tenemos visitantes a nivel internacional”, concluyó el vocero de Corferias.