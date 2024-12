La pandemia ha afectado notablemente la venta de vehículos en Colombia; sin embargo, el impacto ha sido menor al esperado, según le comentó a Dinero el gerente general de KIA Colombia, Ramiro Cornejo, pues se esperaba una caída de 50% y la cifra va en 37%, por lo que espera que la industria cierre el año en 160.000 unidades vendidas.

Dinero: ¿Cómo le ha ido a KIA en ventas durante el aislamiento?

Ramiro Cornejo: Este periodo de aislamiento ha afectado a este y muchos sectores, por no decir que todos. El volumen de ventas ha decrecido de manera importante en relación con las proyecciones del inicio del año; sin embargo, KIA es una marca que construye permanentemente sobre la realidad misma y si bien no podemos desconocer que esta pandemia nos hizo replantear los objetivos, hemos implementado estrategias que en primer lugar favorezcan a nuestros clientes actuales y futuros y que garanticen que nuestra marca, nuestros concesionarios y nuestra estructura corporativa esté siempre a la altura de un mercado tan importante como el colombiano.

D: ¿Qué tanto han cambiado las previsiones frente al principio del año?

RC: La industria automotriz tuvo un buen año en 2019, en el que se alcanzó poco más de 260.000 unidades vendidas. Con dicho comportamiento iniciamos el 2020 en el que estimamos que alcanzaríamos unas 280.000 aproximadamente. Al cierre de Julio la caída supera el 37% con respecto a 2019, que a pesar de ser fuerte, es inferior a las estimaciones iniciales de pandemia que la ubicaba en un 50% de decrecimiento.

Para cierre de año, esperamos tener una caída no superior al 40% en una industria de alrededor de 160.000 unidades.

D: ¿Cómo se están adaptando a la transición a energías limpias?

RC: Desde KIA Motors Corporation se está trabajando en la estrategia del Plan S, con la que se busca incentivar el cambio hacia los vehículos eléctricos y autónomos desde un sistema comercial enfocado en vehículos con motor de combustión interna. A finales del 2025, la compañía planea ofrecer un completo portafolio de 11 vehículos de batería eléctrica.

Actualmente en el país estamos ofreciendo tres modelos de vehículos híbridos como lo son Sportage, Óptima y Niro. Estos vehículos cuentan con dos motores, uno que funciona a partir de la gasolina y otro a partir de la electricidad, pero también, en algunos casos, puede existir la combinación de un motor diésel y un motor generador eléctrico de apoyo. El principio básico de un carro híbrido es generar menos contaminación y una mayor autonomía, por lo que el motor eléctrico es el que se encarga de generar movilidad limpia.

D: En el largo plazo, ¿qué porcentaje de ventas va a ser carros de gasolina y qué de energía eléctrica en el país?

RC: La expectativa del mercado hacia el uso de tecnologías limpias es muy grande. Si bien se espera que el aumento de la participación de vehículos híbridos y eléctricos continúe en crecimiento, también se hace necesario que haya garantías sobre infraestructura para asegurar que cada vez más colombianos puedan acceder a estos productos.

D: ¿Qué vehículos son los que más vende KIA en Colombia y qué participación de mercado tiene en el país?

RC: Los modelos más vendidos son Picanto, Sportage y Rio.

Actualmente tenemos una participación acumulada año del 7% y esperamos llegar a final del 2020 con el 7,8%.

D: ¿Qué nuevos lanzamientos trae KIA a Colombia?

RC: Antes de finalizar el año esperamos aumentar nuestro portafolio en el segmento SUV mediano con un producto innovador en diseño y desempeño.

D: ¿Cuáles son los beneficios que traen las tecnologías híbridas?

RC: Los vehículos híbridos cuentan con múltiples beneficios como reducción de impuestos, optimización del consumo de combustible, movilización sin restricciones y lo más importante es que generan menos emisiones de gases contaminantes sin perder potencia y demás características de un vehículo convencional.

D: ¿Cómo se encuentra esta categoría en el mercado Colombiano?

RC: Sin lugar a dudas esta es una categoría que ha venido creciendo significativamente en el país. El incremento entre los años 2018 y 2019 fue del 80% y se estima que el porcentaje de venta de híbridos sobre el total de la industria para el 2020 alcance el 1,9%.

D: ¿Qué hace falta para aumentar las ventas de este segmento en Colombia?

RC: Cada vez más marcas le apuestan a este tipo de vehículos y los beneficios arancelarios e impositivos han permitido que cada día tenga un mejor desarrollo en nuestro país. Es importante que los consumidores conozcan los beneficios a corto y mediano plazo que ofrecen las tecnologías híbridas, no solo por el ahorro en combustible en el sentido económico, sino también por el impacto positivo en el cuidado del medio ambiente.

En KIA hemos hecho una fuerte apuesta por este tipo de vehículos, contamos con tres modelos híbridos: Sportage, Óptima y Niro y esperamos próximamente continuar ampliando nuestro portafolio.

D: ¿Es un buen momento para comprar un carro en Colombia?

RC: Está claro que todos los cambios culturales, sociales y económicos que ha traído consigo la pandemia han generado una necesidad de protección y seguridad en los ciudadanos que no quieren tomar riesgos al usar ningún tipo de transporte público. La movilidad que genere “individualidad” será acogida en los próximos tiempos. Al sentirse seguro de no tener que hacer contacto con otras personas, el cliente preferirá optar por otros medios y el vehículo particular hace parte de las posibilidades. Para acceder a la compra de vehículos, se han dispuesto alternativas financieras con las cuales los clientes pueden verse favorecidos en tasas, plazos y valor de las cuotas.