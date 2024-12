CONFIDENCIA

Bill Gates: viajes de negocio y horas en oficina se reducirán

Para el fundador de Microsoft, Bill Gates, más del 50% de los viajes de negocio y más del 30% de los días en la oficina se reducirán tras la pandemia del coronavirus, porque será más complicado justificar un viaje o la asistencia a las oficinas después de haber estado confinados, y haber laborado y cerrado negocios desde casa. No obstante, la declaración de Gates en The New York Times afectaría a las aerolíneas, ya que los viajes de negocio representan un alto porcentaje de los ingresos de estas.