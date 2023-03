Aceite natural con propiedades que eliminan las arrugas

Con el paso del tiempo el cuerpo humano va teniendo cambios irreversibles y los años van haciendo que aparezcan las arrugas en diferentes partes. Aunque existen tratamientos que prometen evitarlas por completo, esto no puede lograrse debido a que son parte del proceso natural del organismo y de la edad.

No obstante, lo que sí se puede hacer en el presente es disminuir su prominencia o mejorar su apariencia, de forma que no afecte la imagen o estabilidad de una persona. Existen aceites, cremas, tónicos, infusiones, procedimientos estéticos, cirugías, etc., que pueden ayudar a cumplir este propósito a largo o corto plazo.

Uno de los productos que se convirtió en un gran aliado para proteger la piel y evitar el envejecimiento prematuro es el aceite de oliva, el cual se ha destacado siempre por sus múltiples beneficios, entre los que destacan las grasas saludables y las propiedades antienvejecimiento.

El aceite de oliva es un ingrediente "estrella de la dieta mediterránea. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

De acuerdo con el portal Panorama, el aceite de oliva posee grandes beneficios para la piel debido a que contiene polifenoles y compuestos antioxidantes que la protegen de los radicales libres y los signos del envejecimiento. Este producto también suele destacarse porque es rico en vitamina E, contribuyendo a la redacción de líneas de expresión, arrugas y manchas.

El aceite de oliva es uno de los más saludables para incluir en las dietas. - Foto: Getty Images

Este espacio informativo puntualizó en que, para lograr un resultado efectivo y positivo en la piel, lo importante es aplicarlo tópicamente en las zonas del rostro o el cuerpo de manera eficiente y precisa. Hay tres clases de cremas que aportarán lo suficiente y protegerán este órgano de distintos factores que lo ponen en riesgo.

Crema hidratante facial:

Una vez se haya limpiado la piel de forma correcta, lo apropiado es que se aplique una pequeña cantidad de aceite de oliva con la respectiva crema hidratante para la cara, masajeando en conjunto con suavidad hasta que se absorba en su totalidad. Esta preparación se podrá emplear en zonas secas o ásperas como las rodillas o los codos.

Crema antiarrugas:

Según Panorama, se recomienda utilizar un poco de aceite de oliva en las partes del rostro donde se busca reducir y evitar las líneas de expresión y las arrugas. Todo se debe hacer con mucha suavidad, paciencia y en movimientos circulares, buscando que la piel no quede enrojecida.

Crema limpiadora:

La principal preparación para utilizar este producto como una crema limpiadora, es mezclarlo con una cucharada pequeña de azúcar morena, buscando una consistencia clave y así masajear por unos cuantos minutos.

Lo importante es retirar la mezcla con un paño húmedo y así se evita lastimar.

La aplicación de las cremas debe ser con cuidado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mascarilla para luchar contra el envejecimiento

Las mascarillas caseras también se han convertido en una opción para verse más joven. No obstante, se debe consultar con un dermatólogo antes de recurrir a ellas. En su sección de Belleza, el portal web Panorama destaca los beneficios de una mascarilla casera que puede ayudar a cuidar la piel y a combatir las arrugas y manchas.

Se recomienda consultar con un médico antes de aplicarla.

Ingredientes

2 cucharadas de miel de abeja virgen

10 gotas de limón

Procedimiento