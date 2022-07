Agua con limón: ¿quiénes no deberían consumirla, según los médicos?

el ácido cítrico del limón tiene propiedades adelgazantes. Los frutos de la misma familia, como naranja y mandarina, también llevan este ácido. Pero el limón es el campeón. Y esta sustancia no es poca. El ácido cítrico tiene acción astringente, actúa como un detergente que disuelve las toxinas y grasas.

Mejora la circulación: según un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los cítricos cuentan con una sustancia llamada hesperidina que ayuda a la producción de ácido nítrico. Este compuesto actúa como vasodilatador, es decir, que relaja las paredes de las arterias y facilita la circulación de la sangre.