Agua de moringa: así se puede consumir para perder peso rápidamente

La moringa es un árbol originario de la India al que se le atribuyen múltiples beneficios para la salud, dado que contiene una importante cantidad de vitamina C, además de ser rico en vitaminas del grupo B, como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3) y vitamina B6.

De acuerdo con información del portal Nutrición y Farmacia, esta planta posee un elevado contenido de vitaminas y minerales como hierro, carotenoides, vitamina C, polifenoles y quercetina, que le confieren un efecto antioxidante y antiinflamatorio.

Adicionalmente, investigaciones realizadas por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), concluyen que las hojas de moringa contienen aminoácidos esenciales para el organismo, importantes proporciones de calcio, fósforo y potasio, vitamina A y otros minerales como el magnesio y el zinc, entre otros.

Dentro de las propiedades con las que cuenta la moringa están que es diurética, antipirética, analgésica, hidratante, antiasmática, antiinflamatoria, protectora del hígado, ayuda a reducir el colesterol malo y también a regular la producción de algunas hormonas, según indica el portal Mejor con Salud.

La parte más utilizada de este árbol es la hoja, la cual se usa para mejorar la respiración, reducir el estrés y hasta controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Ayuda a adelgazar

Uno de los beneficios que se le atribuyen a la moringa es que puede ayudar a bajar de peso. El portal Salud 180 indica que esto obedece a que ayuda a acelerar el metabolismo y en ocasiones disminuye el apetito. Asegura que al contener aminoácidos y proteínas actúa como estimulante del metabolismo quema grasa.

También se utiliza para problemas gastrointestinales ya que regula el funcionamiento del intestino, además de ser diurética, lo que permite eliminar toxinas del cuerpo.

Por su parte, según expone el portal Medical News Today, el alto contenido de vitamina B de esta planta ayuda a una digestión fácil y eficiente, y puede también aportar para que el cuerpo convierta los alimentos en energía, en lugar de almacenarlos en forma de grasa.

¿Cómo usar la moringa?

Una de las formas más tradicionales de consumir la moringa es en té. Para ello, se pone una taza de agua al fuego y cuando esté a punto de ebullición se añaden tres cucharaditas de hojas secas, se retira del fuego, se deja reposar durante cinco minutos. Luego se cuela y se endulza con miel al gusto.

La recomendación es no hervir las hojas de moringa para que no pierdan los nutrientes. Esta es una bebida que se puede consumir en cualquier momento del día ya que no tiene cafeína ni estimulantes. Sin embargo, los expertos recomiendan no excederse en el consumo con la idea de adelgazar. Lo mejor es acompañar su ingesta con una dieta balanceada y alguna actividad física para obtener resultados.

Otros beneficios

El portal Nutrición y Farmacia indica que la moringa también puede usarse para prevenir la diabetes, debido a sus propiedades para regular el estrés oxidativo, al tiempo que favorece la disminución de los niveles de azúcar en la sangre.

Adicionalmente, gracias a que es rica en fibras, su consumo podría evitar la absorción de colesterol en el intestino, además, sus compuestos antioxidantes, como la quercetina y polifenoles, minimizan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Este sitio web asegura que esta planta también mejora las defensas del organismo. Su contenido de sustancias antioxidantes como polifenoles, vitamina C y betacarotenos, estimulan el sistema inmune y lo ayudan a combatir infecciones.

Por último, protege y nutre la piel. Su aporte de vitaminas A y C y del complejo B, favorecen la producción de colágeno, la cicatrización e hidratación de la piel.

También es eficaz para regular la presión arterial, pues sus componentes de polifenoles y flavonoides pueden ayudar a relajar los vasos sanguíneos y optimizar la circulación de la sangre.