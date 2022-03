Ajo, limón y miel para combatir la gripa: así se pueden preparar

Parece que tomar vitamina C no suele ayudar a la persona promedio a prevenir resfriados. Sin embargo, algunos estudios han descubierto que tomar vitamina C antes de que comiencen los síntomas del resfriado puede acortar la duración de los síntomas. La vitamina C puede beneficiar a las personas que corren un alto riesgo de resfriarse, ya que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades.