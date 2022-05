Alimentación: ¿Qué es sano comer en la noche?

Comer en las noches es importante para el cuerpo, ya que mientras se duerme el cuerpo desarrolla las funciones corporales y con una buena alimentación se logra de manera correcta.

Además, de acuerdo con un estudio publicado en Nutrients una cena ligera ayuda a aumentar el metabolismo.

Asimismo, se genera fuerza en los músculos, en los huesos y dientes y adicional se puede obtener un peso adecuado y un corazón saludable.

Por tal razón, la recomendación de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Juan José López Gómez, al portal CuídatePlus es “consumir alimentos de fácil digestión, es decir, de baja carga calórica, de bajo-moderado contenido en fibra y grasa, ya que lo contrario puede producir intolerancias y maldigestiones de cara al sueño”.

Por su parte, Enric Sánchez, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) y profesor de la Universidad de Lérida, le reveló al portal qué es sano comer en la noche, pero nada en exceso:

Agua, té o infusiones.

Cualquier tipo de fruta.

Frutas deshidratadas.

Yogur griego.

Yogures con fruta natural.

Un vaso de bebidas de soja, de almendras, de arroz, de avena o kéfir.

De 10 a 20 gramos de pavo sin grasa.

Tofu.

Dátiles rellenos de queso.

Asimismo, el blog de Normodorm reveló cuáles son los alimentos que producen más sueño:

1. Frutos secos.

2. Leche.

3. Carne de pavo y pollo.

4. Frutas como el banano y kiwi.

5. Cereales.

6. Pescado azul.

7. Infusiones de manzanilla, tila, valeriana, melisa o pasiflora.

Hay que señalar que el sueño es esencial para gozar de una salud óptima y lo que recomiendan los expertos es dormir entre siete y ocho horas por la noche. Además, la falta de sueño puede afectar negativamente el humor y el temperamento, así como la habilidad para concentrarnos en las tareas cotidianas.

Asimismo, la doctora Stacy M. Peterson and Brooke L. Werneburg le explicó a Mayo Clinic que la falta de sueño influye en lo que se come y cuánto se come, dado que las hormonas se regulan durante el sueño y al faltar horas de sueño, las hormonas del hambre se descontrolan y eso aumenta la sensación de hambre y disminuye la saciedad.

Además, el sueño permite que la mente y el cuerpo se recuperen del día de trabajo, y estos procesos importantes se acortan cuando no hay suficientes horas de sueño.

Por su parte, Mayo Clinic enumeró algunos consejos para dormir mejor, por ejemplo: