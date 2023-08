Así afecta al esmalte dental el consumo frecuente de limón

En este mismo sentido, el esmalte de los dientes es una variable en la cual existen muchos factores para su cuidado; como el correcto cepillado, la higiene bucal y, aunque no parezca, la elección de un cepillo que no sea tan fuerte y corroa el esmalte que da brillo a los dientes.

En esta ecuación también juega la alimentación, donde se recomienda evitar el consumo de bebidas oscuras como el café, el té y las gaseosas. Asimismo, el tabaquismo es otro factor que perjudica el esmalte dental. No obstante, hay un alimento que tiene muchos beneficios para la salud, pero que puede ser contraproducente para el cuidado de los dientes.

No obstante, se dice que los ácidos que tiene el crítico corroen el esmalte dental, tal cual como lo hacen las bebidas y refrescos industriales . Por eso, una vez la persona se tome una limonada o coma limón directamente se recomienda lavarse los dientes o enjuagarse la boca con agua.

¿Cómo recuperar el esmalte de los dientes de forma natural?

El esmalte dental es un pequeño tejido de máximo cinco milímetros de espesor y transparente que protege al diente. Aunque este no es sensible al frío o al calor porque no posee terminales nerviosas, sí se puede desgastar con el mal cuidado o con el pasar de los años.