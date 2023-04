Así debe consumir el boldo para mejorar el estreñimiento y las flatulencias

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que el estreñimiento es una afección “en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”, caracterizándose porque las heces son grumosas y secas.

Aunque la entidad de salud sugiere un autocuidado, cuando este no funciona lo más recomendadas es consultar con un profesional de la salud que, según el tratamiento, modificará los hábitos alimenticios.

No obstante, la Clínica Mayo señala que el estreñimiento crónico se debe a la falta de evacuaciones en una semana o incluso más, es decir, que tal y como lo afirma, “suele describirse como una frecuencia de deposiciones inferior a tres veces por semana”.

Entre tanto, el centro médico especializado menciona que muchas pueden ser las causas asociadas con este trastorno digestivo, entre las cuales se encuentran, por ejemplo:

Cáncer de colon: “el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”, precisa la OMS.

Diabetes: la OMS dice que “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”.

El dolor estomacal es un síntoma de un trastorno digestivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el síndrome del intestino irritable (SII) es una afección que aqueja el intestino grueso, provocando estreñimiento o diarrea, en algunas personas.

La hinchazón, el color blancuzco de las heces, son dos de los síntomas que más se destacan en esta afección, siendo la causa principal el consumo de cierto tipo de alimentos que ocasionan un tránsito intestinal más lento. Es entonces que el colon irritable lo experimentan generalmente las mujeres, sin que los hombres estén exentos a padecerlo.

Asimismo, los gases intestinales se ven relacionados, que según la Clínica Mayo, se forman por el aire que se traga cuando se come, acumulándose en el intestino. Expresa que es liberado por el ano, ya que parte de ellos, son fermentados por las bacterias, porque no son procesados por el intestino delgado.

El dolor causado por los gases intestinales puede llegar a ser muy fuerte. - Foto: Getty Images / supersizer

Beneficios del boldo

Según Tua Saúde, el boldo es una hierba que tiene la capacidad de tratar complicaciones hepáticas y digestivas. Existen dos tipos comunes: el de Chile y el de Brasil.

El sitio web señala que muchas son sus ventajas tras su consumo; sin embargo, es importante consultar previamente con un profesional de la salud.

Si bien es cierto que para perder peso es importante hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada rica en frutas y verduras, asegura que los compuestos del boldo tienen una acción diurética, por lo que colaborarán con eliminar los líquidos que el cuerpo retiene, y que en algunos casos se asocian con el aumento de peso.

El boldo es usado de manera medicinal entre las comunidades indígenas - Foto: Getty Images / Moskow

Asimismo, participa en mejorar la digestión porque actúa sobre la bilis, que de acuerdo con MedlinePlus, “ayuda a la digestión y ayuda a las enzimas en su cuerpo para descomponer las grasas en ácidos grasos, que pueden introducirse en el cuerpo a través del tracto digestivo”.

Además, esta hierba también regula los movimientos del intestino, combatiendo así el estreñimiento y reduciendo los gases intestinales.

Finalmente, el consumo de boldo cuando es excesivo, tiene efectos contrarios, como por ejemplo vómito, diarrea y náuseas, incluso puede inducir al aborto espontáneo o daños en el feto, por lo que el concepto de un profesional es indispensable y más si se encuentra en una etapa de embarazo o lactancia.

Té de boldo

El portal web describe el paso a paso de la infusión de boldo: