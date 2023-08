Así se debe preparar la avena para tratar la inflamación del estómago

Dicho artículo expone que “ la avena no contiene gluten, de ahí que sea un cereal bien tolerado por la mayoría de las personas con celiaquía. Por su contenido en fibra y fitoquímicos, principalmente, diversos estudios clínicos han evaluado la eficacia del consumo de los cereales de grano completo, en la prevención y control de la enfermedad cardiovascular, diabetes, regulación de la presión arterial, control de peso, salud gastrointestinal, e incluso el cáncer”.

“En el año 2010 las Guías Alimentarias Americanas (Dietary Guidelines for Americans ) establecieron como conveniente que al menos 3 raciones/día de los cereales consumidos fueran cereales de grano completo”, indica el artículo publicado en la revista científica.

Así se debe preparar la avena para tratar la inflamación del estomago

La inflamación del estómago es, según el portal especializado en salud de la Clínica de Mayo, explica lo siguiente: “la hinchazón abdominal es la sensación de tener el estómago lleno. La distensión es un aumento visible o medible del tamaño del abdomen. La gente suele describir los síntomas abdominales como hinchazón, especialmente si esos síntomas no parecen aliviarse con eructos, evacuación de gases o defecación”.

Además, este explica que “la conexión exacta entre los gases intestinales y la distensión no se entiende del todo. Muchas personas con síntomas de distensión no tienen más gas en el intestino que otras personas. Muchas personas, en particular las que padecen síndrome de colon irritable o ansiedad, presentan mayor sensibilidad a los síntomas abdominales y a los gases intestinales, en lugar de una cantidad excesiva”.