Así se puede tener un abdomen plano después de los 50 años

Muchas personas desean tener un abdomen plano. Para lograrlo se deben hacer serios cambios en el estilo de vida y especialmente ejercitarse físicamente para obtener buenos resultados.

En ese sentido, el portal Mundo Deportivo manifiesta que para lograrlo, sin importar la edad, se deben seguir algunas recomendaciones fundamentales y son las siguientes:

Estar preparado y mentalizarse. Respecto a esto, el portal señala que antes de empezar a hacer acciones para obtener un abdomen plano se debe mentalizar sobre todos los cambios que se deben hacer para cumplir este objetivo.

Cada persona tiene su proceso individual. Algunas personas tienen por costumbre compararse con otras que están haciendo el mismo entrenamiento. Factores como la genética, capacidades y resistencias influyen al momento de los resultados.

Alimentación balanceada. Para obtener buenas medidas y tener un abdomen plano no solo es fundamental ejercitarse físicamente . La alimentación es un factor clave también.

Entrenamiento intenso y constante. Al momento de empezar a ejercitarse se debe tener en cuenta que el cuerpo debe adaptarse paulatinamente, ya que si se inicia con demasiada intensidad pueden desarrollarse lesiones.

Es necesario mantener una dieta saludable para tonificar el abdomen. - Foto: Foto: Getty Images.

En cuanto al entrenamiento, el portal Panorama Web da a conocer tres ejercicios que pueden ser implementados por personas mayores de 50 años. No obstante, antes de implementarlos se recomienda la asesoría de un profesional.

Ejercicio #1

Permanecer recostado y levantar las piernas.

Subir las manos en línea recta.

Estirar la pierna izquierda y el brazo derecho mientras se mantienen los otros en la misma posición.

Repetir el proceso con el brazo izquierdo y pierna derecha.

Realizar diez repeticiones.

Ejercicio #2

Estirar las piernas en línea recta y mantener los brazos firmes.

Subir los brazos hacia arriba y hacia abajo.

No se debe perder la posición de las piernas.

Realizar diez repeticiones.

Ejercicio #3

Recostarse en un tapete de ejercicio o yoga.

Levantar las piernas.

Acto seguido, colocar los brazos rectos.

Girar el torso levemente hacia la izquierda y derecha.

Realizar diez repeticiones.

Rutina de ejercicios. - Foto: Foto: Tuasaude

Alimentos que impiden tener un abdomen plano

La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que inciden en el desarrollo de muchas enfermedades, por lo que se debe prestar atención sobre cuáles son los alimentos que en una dieta son desfavorables para el cuerpo, ya que ―en algunos casos― tienen un efecto contrario, por ejemplo: no permiten remover la grasa, que se deposita alrededor de la cintura o el abdomen.

Salsas

Mejor con Salud, a través de un artículo revisado por el médico Carlos Ávila, señala que las salsas tienen un alto contenido en calorías que impiden bajar de peso, que al ser aditivas, también inhiben en los objetivos trazados para marcar el abdomen.

Por lo que recomienda preparar estos aderezos con ingredientes orgánicos, que no solo brindan un sabor diferente a las comidas, sino un beneficio al cuerpo.

Las salsas no permite tonificar el abdomen. - Foto: Getty Images

Carnes embutidas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza que las carnes rojas tienen una relación con el cáncer colorrectal, incluyendo así, las carnes procesadas como el jamón, las salchichas, que son conocidas como embutidos, ¿pero por qué no permiten aplanar el abdomen? Según el sitio web, estos alimentos dificultan los procesos metabólicos en los que se encuentra el control de peso.

Incluso precisa que el sodio que contienen, inciden en la inflamación del cuerpo, y la retención de los líquidos.

Pan

Entre tanto, dentro de los productos que son predilectos para algunas personas, pero son perjudiciales para la salud en su alto consumo, se encuentra el pan blanco, que según el portal Tua Saúde, es un alimento que tiene un bajo contenido en fibras, por lo que ayuda en el aumento de peso, ya que no tiene un efecto de saciedad como otros alimentos, por ejemplo, la papa o la avena.

Lo anterior no quiere decir que no se pueda consumir pan, sino que una alta ingesta no trae beneficios. Sin embargo, existen otros tipos de pan que pueden ser opcionales, como el de avena o el de centeno, todo con el objetivo de adelgazar y estilizar el abdomen.