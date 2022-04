Batido de banano con nueces para aumentar la masa muscular

Con frecuencia las personas buscan en internet una manera rápida y fácil para bajar de peso, aunque la mayoría de dietas o “remedios milagrosos” que se encuentra allí no son reales, muchas personas se arriesgan a probarlos. Bajar de peso requiere de tiempo y constancia y no es un proceso que surja de manera mágica; sin embargo, no solo hay personas que anhelan disminuir unos kilos de más; otras no se encuentran a gusto con su índice de masa corporal (IMC) ya que esta por debajo de su edad y talla.

Para aumentar la masa muscular es importante llevar una dieta rica en proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas frutas y verduras; y a esto se le debe sumar actividad física que incluya peso y resistencia para permitir el crecimiento de los músculos. El portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud brinda la receta de un batido que puede ayudar a alcanzar este objetivo, la idea es ingerirlo después del entrenamiento físico.

Batido de banano y nueces para aumentar la masa muscular

Ingredientes:

1 banano maduro.

20 gramos de nueces.

200 mililitros de leche entera o vegetal.

100 mililitros de yogur natural.

2 galletas o panes integrales.

Preparación:

Primero, se debe añadir al vaso de la licuadora la leche, el yogur y el banano.

Luego, licuar hasta lograr una mezcla homogénea.

Incorporar las nueces, las galletas y volver a licuar todo hasta conseguir que se integren bien todos los ingredientes.

Servir y agregar hielo si se desea.

El banano pude ayudar a producir serotonina. - Foto: GettyImages.

Beneficios del batido de banano y nueces

Esta bebida concentra proteínas de alto valor biológico, nutrientes que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de la masa muscular. Gracias a las nueces el batido cuenta con ácidos grasos de tipo insaturado que pueden aumentar los niveles de omega 3 en el organismos, según un estudio publicado en International Journal of Molecular Sciences dichos nutrientes se relacionan con un menor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares.

El azúcar natural de la fruta, según el medio, aporta energía para recuperarse después de un buen entrenamiento físico. El batido también tiene unos antioxidantes que neutralizan la formación de los radicales libres y su posterior acumulación en los tejidos del organismo.

Beneficios del banano

El banano es una de las frutas que más se consumen a nivel mundial, no solo por su sabor, sino porque además contiene múltiples beneficios para el cuerpo humano. Esta fruta posee minerales como el magnesio, potasio, ácido fólico y sustancias astringentes. Su alto contenido de fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y hace que sea un alimento fácil de digerir. Además, es una fruta baja en grasas por lo que es ideal para las personas que estén realizando cualquier tipo de dieta.

Los bananos protegen el corazón gracias a su alto contenido en potasio, un electrolito fundamental para el buen funcionamiento de este órgano. Según los expertos, un nivel adecuado de potasio y sodio puede ayudar a reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares, debido a que ayudan a disminuir la presión arterial.

Cuando se busca bajar de peso es pertinente hacer ejercicios que aumenten la masa muscular, para evitar que la piel que sobra quede colgando. - Foto: Getty Images

Los expertos señalan que la ingesta de este alimento puede ayudar a incrementar la sensación de plenitud debido a su gran aporte vitamínico. Específicamente, esto se logra gracias a su rico contenido en triptófano, que al procesarse en el organismo se transforma en serotonina; más conocida como la hormona de la felicidad.

Esta fruta ayuda a prevenir los calambres musculares que se pueden generar luego de largos entrenamientos y también ayuda a la formación de los nervios y del músculo, por eso los expertos recomienda ingerir un banano antes o después de la actividad física.