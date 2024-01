Batido energético con avena y plátano para bajar los triglicéridos: así se prepara

Los triglicéridos son un tipo de grasa que circula en la sangre y es la más frecuente, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Estos lípidos provienen de los alimentos, especialmente la mantequilla, los aceites y otras grasas que las personas ingieren, pero también de las calorías adicionales que el cuerpo no necesita de forma inmediata. Las calorías sin utilizar se almacenan como triglicéridos en las células grasas.

En niveles normales estas sustancias no generan causan afectaciones; pero si se elevan es posible que generen complicaciones de salud, especialmente relacionadas con temas cardiovasculares, indica la Fundación Española del Corazón. La clave para mantenerlos bajo control es llevar una dieta reducida en grasa saturada e incluir alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva y aquellos en los que predominen los ácidos grasos omega-3.

El aporte de la avena y el banano

En el estudio titulado “Effect of oat consumption on lipid profiles in hypercholesterolemic adults”, los investigadores determinaron que después del consumo diario de avena, los niveles de colesterol total y colesterol LDL fueron significativamente más bajos que los niveles iniciales, comportamiento que fue similar con otros lípidos.