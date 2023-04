Bebida natural con limón para limpiar los riñones y eliminar los cálculos renales

El buen funcionamiento de los riñones es fundamental para el organismo humano, pues permite que la sangre sea filtrada y, con ello, disminuye la presencia de sustancias tóxicas y desechos.

En esa medida, los riñones ayudan a que la producción de orina sea eficiente y luego pase a la vejiga, donde se almacena y luego se evacúa. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos, los riñones de las personas sanas tienen la capacidad de filtrar hasta media taza de sangre cada minuto.

Por todo esto es fundamental que los pacientes mantengan el bienestar de sus riñones. Además de tener hábitos saludables, hay alimentos y bebidas que pueden resultar útiles para facilitar el funcionamiento de estos órganos.

De acuerdo con el portal especializado Mejor con Salud, hay varias frutas cítricas que pueden ser incluidas en una receta para favorecer su buen funcionamiento.

La bebida recomendada por el medio sanitario está compuesta por limones verdes, limas y naranjas, que son ricos en vitamina C. Este nutriente es clave, pues tiene múltiples propiedades antioxidantes, lo cual mantiene el bienestar del organismo.

Así mismo, estas frutas son buena fuente de citrato, que puede ayudar a reducir el riesgo de que aparezcan cálculos renales, pues favorece la absorción de calcio en los riñones.

Los riñones de las personas sanas filtran grandes cantidades de sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los ingredientes de esta bebida incluyen diez hojas de menta, cinco tazas de agua (que equivalen a un litro y cuarto), una cucharada de vinagre o de bicarbonato de sodio, una naranja, una lima y un limón verde.

De acuerdo con Mejor con Salud, es fundamental que el vinagre o el bicarbonato se vierta en el agua y se use sobre las frutas cítricas para desinfectarlas. Luego, se deben cortar las tres frutas en rodajas para depositarlas en una jarra. Más tarde, a ese recipiente se le debe agregar el agua y las hojas de menta.

Las frutas cítricas tienen efectos positivos en los riñones. - Foto: Getty Images

El medio citado señala que se debe dejar reposar la mezcla resultante durante, por lo menos, un período de dos horas, aunque idealmente indica que puede dejarse en reposo durante una noche completa. Una vez haya pasado este período de reposo, basta con consumir la bebida con “moderación”.

Hábitos saludables para los riñones

Las organizaciones médicas dan algunas recomendaciones que pueden resultar útiles a la hora de fortalecer y proteger los riñones.

“Puede proteger sus riñones evitando o controlando los problemas de salud que producen daño de los riñones, tales como la diabetes y la presión arterial alta”, advierte el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Esa fuente médica advierte que es fundamental tener un sueño saludable (de al menos siete u ocho horas diarias), hacer actividad física regular, mantener un peso adecuado, evitar fumar, limitar el consumo de alcohol y realizar actividades que permitan reducir el estrés.

Otra de las medidas claves para garantizar que los riñones van a funcionar lo mejor posible es alimentarse bien.

“Escoja los alimentos que son saludables para su corazón y todo su cuerpo: frutas frescas, vegetales frescos o congelados, granos enteros y derivados lácteos semidescremados o descremados. Coma comidas saludables y disminuya la sal y azúcar añadidos. Ingiera menos de 2.300 miligramos de sodio diarios”, sostiene el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Usar poca sal en los alimentos es clave para cuidar los riñones. - Foto: Getty Images

También da consejos prácticos como usar especias en vez de sal, escoger una dieta rica en verduras como el brócoli y la espinaca, preferir los alimentos horneados o asados por encima de los fritos, consumir los alimentos sin salsas y evitar tanto como sea posible los productos que cuentan con grasas o azúcares añadidos.

“Coma alimentos hechos de granos completos (tales como trigo integral, arroz integral, avena y maíz de grano entero) a diario. Use pan de grano entero para las tostadas y emparedados, sustituya el arroz integral por arroz blanco para las comidas hechas en casa y cuando salga a comer”, concluye la agencia sanitaria.