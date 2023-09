Botox casero con romero para eliminar las arrugas prematuras

En concreto, tiene nutrientes como las vitaminas A, B2, B6 y C, y contiene minerales como hierro, magnesio, zinc, fósforo y calcio. Además, tiene un alto contenido de flavonoides, polifenoles y terpenos, según el portal Mejor con Salud.

Botox casero con romero para eliminar las arrugas

Otros beneficios del romero para la piel