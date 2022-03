Cabello, así se puede hacer crecer rápidamente con hoja de aguacate

El cabello de cada individuo tiene características diferentes, una de ellas es el crecimiento. Según explicó el dermatólogo Eduardo López Bran, director de la Clínica Imema y cirujano especialista en trasplante capilar, a la revista Vogue, el crecimiento del cabello se determina en la fase anágena. “Esto explica que haya personas que puedan lograr una gran longitud de pelo (porque su fase de crecimiento dura muchos años) y otras que, aunque no se lo corten, nunca sobrepasará la longitud programada genéticamente”, mencionó el experto.

Asimismo, explicó que no existen fórmulas para acelerar su crecimiento, pues “hay diferentes factores que puedan alterar el ritmo de crecimiento normal del pelo, pero en ausencia de factores que alteren el crecimiento del cabello, no es posible acelerarlo”. No obstante, señaló que un estilo de vida saludable ayuda a cuidar el pelo, mantenerlo fuerte y evitar su caída.

El portal Panorama destaca las propiedades de la hoja del aguacate para preparar un tratamiento casero que estimule el crecimiento del cabello. “Es rica en vitamina C, por lo que es ideal para hacer crecer el cabello. Los antioxidantes de la hoja de aguacate ayudan a estimular los folículos pilosos y promover el flujo sanguíneo”, detalla el sitio web.

Ingredientes

10 hojas de aguacate.

2 cucharadas de aceite de ricino.

Agua.

Preparación

Lavar muy bien las hojas de aguacate. Agregarlas a una olla junto con agua. Dejarlas infusionar por diez minutos. Añadir el aceite de ricino. Revolver muy bien. Luego de lavar el cabello con la rutina habitual, aplicar un poco de la mezcla en el cuero cabelludo. Realizar masajes circulares. Dejarlo actuar todo el día o media hora. Retirar con agua. Repetir tres veces a la semana para mejorar los resultados.

Caída del cabello

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala algunas recomendaciones para evitar ciertos tipos de pérdida de cabello:

Tratarlo con suavidad: algunas personas cometen el error de peinar su cabello de forma brusca y halándolo con fuerza. Lo aconsejable es utilizar una peinilla que tenga dientes anchos, para evitar los tirones.

Cuidado con los tratamientos: se debe evitar el uso de tratamientos fuertes como rizadores calientes o permanentes. Para el caso del cepillado y planchado, pueden realizarse moderadamente y aplicando productos que protejan al cabello de alta exposición al calor.

Peinados: hay quienes maltratan su cabello al momento de recogerlo con una moña o banda elástica. Se debe moderar el uso de trenzas.

Medicamentos: consultar al médico si las pastillas o suplementos que se tomen pueden causar pérdida del cabello a largo plazo.

Protección solar: limitar la exposición del cabello a los rayos solares y a otras fuentes de luz. Protegerlo con gorras, sombreros, etc.

Tips para crecimiento del cabello

1. Alimentación

Según explicó Tua Saúde, portal especializado en salud, los alimentos ricos en proteínas como la carne, el pescado, la leche, los huevos y el yogur son fundamentales para la formación de la matriz capilar.

2. Masajes

En la rutina de lavado del cabello, es beneficioso realizar masajes en todo el cuero cabelludo con los dedos. Esto ayudará a incrementar la circulación sanguínea en la zona del cabello, contribuyendo positivamente a su crecimiento.

3. Acondicionador

Es importante utilizarlo correctamente. Nunca se debe aplicar en el cuero cabelludo, debido a que “dificulta la circulación sanguínea y el crecimiento de las hebras. Por esto, se debe aplicar el acondicionador y la crema sin enjuague, como mínimo cuatro dedos después de la raíz del cabello”, detalla el sitio web.

4. Dejar de fumar

Además de tener efectos positivos en el organismo, el cigarrillo puede afectar la salud del cabello. Este humo puede debilitarlo y dejarlo quebradizo. Se recomienda evitar fumar y no estar cerca a personas que lo hagan.